Coupe de France: le tirage des demies avec Nice pour Versailles

Versailles face à l'OGC Nice et Nantes ou Bastia contre Monaco seront les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Elles auront lieu les 1er et 2 mars.

Fin du suspense. Didier Deschamps a procédé ce mercredi au tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Versailles, pensionnaire de National 2 et petit Poucet de cette édition 2021-2022, accueillera Nice dans un stade qui reste à déterminer, alors que l'AS Monaco se rendra à Nantes ou à Bastia.

Les Aiglons de Christophe Galtier ont frappé un grand coup en éliminant l’OM (4-1) à l’Allianz Riviera avec notamment un doublé de l'ailier néerlandais Justin Kluivert. Ils ont hérité du tirage le plus abordable, même s’ils devront tout de même se méfier des amateurs de Versailles. A Périgueux, la formation entraînée par Youssef Chibhi a longtemps mené au score avant de se faire rejoindre à la dernière minute par Bergerac (1-1) dans le duel des clubs de N2. Versailles a su garder son calme pour s'imposer aux tirs au but (5-4) et filer en demi-finale, au bout du suspense.

"Ça reste exceptionnel pour un club comme Versailles, une ville comme Versailles, a reconnu Chibhi. On représente la région parisienne, c'est quelque chose d'immense. A ce stade de la compétition, pour notre histoire récente, c'est un vrai pas et un virage important que l'on prend aujourd'hui".

Dans l’autre demi-finale, Monaco ira donc à la Beaujoire ou à Furiani après avoir tranquillement dominé Amiens mardi (2-0). Nantes, 10e de Ligue 1, et Bastia, 17e de Ligue 2, se disputeront jeudi (21h) le dernier billet pour les demi-finales, qui auront lieu les 1er et 2 mars. La finale est programmée le 8 mai au Stade de France.

Les demi-finales (1er et 2 mars) :

Versailles (N2) - Nice (L1)

Nantes (L1) ou Bastia (L2) - Monaco (L1)