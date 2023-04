Coupe de France: les spectateurs pourront entrer avec des cartons rouges, selon le préfet de police

Les spectateurs du match Nantes-Toulouse en finale de la Coupe de France pourront entrer dans le Stade de France avec des cartons rouges, même si le rassemblement syndical qui devait servir à leur distribution a été interdit par les autorités. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, l'a assuré sur RMC.

Les sifflets, non, mais les cartons rouges, oui. Malgré l'interdiction par arrêté préfectoral du rassemblement syndical aux abords du Stade de France, sur fond de contestation contre la réforme des retraites, les spectateurs de la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC auront le droit d'entrer dans l'enceinte avec des cartons rouges (que l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis avait prévu de distribuer près des stations de métro et de RER). Ces cartons pourront être brandis, a assuré Laurent Nuñez, préfet de police de Paris sur RMC.

"Est-ce que vous pensez que cette interdiction (portant sur le rassemblement syndical à l'extérieur du stade, ndlr) empêchera à la 49e minute des gens de manifester leur mécontentement? Évidemment non. On ne va pas empêcher les gens de rentrer avec des cartons rouges dans le Stade de France. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression", a déclaré Laurent Nuñez, invité samedi de La Matinale Week-End sur RMC.

"Est-ce que vous pensez qu'on va risquer de créer un trouble à l'ordre public?"

Tout en soulignant que les "manifestations politiques" étaient théoriquement interdites au cours d'un tel événement sportif, Laurent Nuñez a garanti que les spectateurs ne risqueraient rien en brandissant un carton rouge pendant le match pour exprimer leur défiance à l'égard d'Emmanuel Macron, qui sera en tribune présidentielle: "Est-ce que vous imaginez une seconde que je vais demander aux stadiers de la FFF et aux forces de l'ordre d'intervenir dans ce genre de situation? (...) Est-ce que vous pensez qu'on va risquer de créer un trouble à l'ordre public?"

Par contre, les sifflets, que les syndicats voulaient distribuer, n'auront pas leur place au Stade de France. "Les sifflets, leur introduction est interdite par le règlement de la FFF pour ne pas perturber l'arbitrage", a rappelé Laurent Nuñez.