Coupe de France: pas de distribution de cartons rouges et sifflets anti-Macron avant la finale Nantes-Toulouse

La préfecture de police a pris la décision d’interdire une manifestation et un rassemblement prévus ce samedi en marge de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. L’intersyndicale avait prévue de distribuer des cartons rouges et sifflets aux spectateurs.

Il n’y aura pas de rassemblement syndical aux abords du Stade de France ce samedi soir en marge de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Comme révélé par L’Équipe, la préfecture de police a interdit ce rassemblement dans un arrêté, alors que l’intersyndicale de Seine-Saint-Denis avait prévu la distribution de cartons et de sifflets en guise de protestation contre la réforme des retraites, sous les yeux d’Emmanuel Macron.

Si le président de la République sera bien présent ce dimanche, il ne devrait pas descendre sur la pelouse en avant-match, contrairement à la tradition. Parmi les arguments avancés par l’arrêté préfectoral, la déclaration de manifestation n'aurait pas été faite dans les temps. "Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration", est-il indiqué dans le document.

Un dispositif de sécurité important prévu au Stade de France

Comme le rappelle le quotidien, le règlement de la compétition interdit de toute façon les sifflets dans les tribunes, qui pourraient donc être confisqués. Des coupures de courant, banderoles hostiles et huées à la 43e minute (en référence au 49.3) sont également redoutées. Pour rappel, un dispositif de sécurité important est prévu pour ce match classé à risque. Près de 3.000 policiers et gendarmes seront présents autour du stade, épaulés par 1.500 stadiers placés dans l’enceinte dionysienne.