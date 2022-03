Coupe de France: les supporters nantais fous de joie, envahissement de terrain après la qualification pour la finale

De retour en finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2000, Nantes a célébré sa victoire contre Monaco (2-2, 4-2 tab) avec un envahissement de terrain. La Beaujoire était en fusion autour des joueurs d'Antoine Kombouaré.

Des barrages pour le maintien en Ligue 1 à la finale de la Coupe de France. Sauvé in extremis la saison dernière, le FC Nantes est aujourd’hui sur un petit nuage. Et le paradis n'est plus si loin. Il fallait voir les images de joie des supporters pour comprendre ce que représente la victoire décrochée mercredi par les hommes d’Antoine Kombouaré contre Monaco (2-2, 4-2 tab) en demi-finale. Pour un club qui a remporté trois fois cette compétition, la dernière en 2000, retrouver le Stade de France signifie beaucoup. Surtout pour des fans habitués à voir leur équipe galérer depuis de longues années.

Nantes risque de grosses sanctions

Alors après le tir au but vainqueur de Moses Simon, la Beaujoire a rugi de bonheur, folle de joie. Avec même un envahissement de terrain et une sublime communion entre joueurs et supporters. Des images rappelant celle de 2013 quand les Canaris avaient validé devant leur public leur remontée dans l'élite. A l’époque, la Ligue de football professionnel avait infligé une amende de 25.000 euros au FC Nantes. Le club s’expose à nouveau à de lourdes sanctions après ce qui s’est passé dans son enceinte. Amendes, tribunes fermées, huis clos… ce seront aux instances de trancher dans les prochains jours. Mais l’essentiel est ailleurs pour les Nantais.

Rapidement menés sur une tête de Guillermo Maripan, ils ont su réagir devant leurs 34.000 supporters grâce à un csc de Djibril Sidibé et un but plein de rage de Samuel Moutoussamy. Refroidis par Myron Boadu, ils l’ont finalement emporté aux tirs au but avec une tentative de Wissam Ben Yedder repoussée par Rémy Descamps, doublure d'Alban Lafont en Ligue 1 mais à nouveau titulaire en Coupe, et un raté d’Aurélien Tchouaméni. Pour Monaco, c'est une nouvelle désillusion. Il faudra vite se reprendre en championnat pour décrocher une qualification européenne, et en Ligue Europa, pour redonner un peu de couleurs à cette fin de saison.