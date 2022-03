Coupe de France: Nantes sort Monaco aux tirs au but et rejoint Nice en finale

Au bout du suspense, à l'issue de la séance de tirs au but (2-2, 4-2 tab), Nantes a fait tomber Monaco en demi-finale de la Coupe de France. Les hommes d'Antoine Kombouaré affronteront Nice en finale le 8 mai prochain.

Du suspense jusqu'au bout. Et à la fin une immense joie pour le FC Nantes, avec même un envahissement de terrain ! Tombeurs de l'AS Monaco ce mercredi en demi-finale de la Coupe de France, à l'issue de la séance de tirs au but (2-2, 4-2), les hommes d'Antoine Kombouaré affronteront l'OGC Nice le 8 mai prochain, au Stade de France. Nantes visera une quatrième victoire dans cette compétition après 1979, 1999 et 2000.

Entre deux équipes aux dynamiques différentes en championnat (deux victoires et nul pour Nantes sur ses trois derniers matchs, deux nuls et une défaite pour Monaco), ce match est tout de suite parti fort. Avec d’emblée l’occasion pour Randal Kolo Muani d’enflammer encore un peu plus la Beaujoire et ses 34.000 supporters. Après s’être amusé de Guillermo Maripán et Axel Disasi, le futur joueur de l’Eintracht Francfort a voulu tenter la feinte de trop et a fini par buter sur Djibril Sidibé (1e). Pas perturbés par ce coup de chaud, les Monégasques ont répondu dans la foulée par Wissam Ben Yedder (6e), venu tester Rémy Descamps, doublure d’Alban Lafont en Ligue 1 mais à nouveau titulaire en Coupe de France. L’ancien Parisien s’est fait très peur sur le corner suivant avec une sortie manquée qui aurait pu coûter cher (10e).

Monaco a craqué aux tirs au but

A force de pousser, Monaco a logiquement pris les devants sur un coup franc du Brésilien Vanderson prolongé de la tête par Maripán pour l’ouverture du score (12e). Un gros coup derrière la tête des Nantais, en difficulté pour ressortir proprement les ballons et trop dépendants de l’activité de Kolo Muani. C’est évidemment ce dernier qui a provoqué l’égalisation. Dans son camp, le natif de Bondy a surgi pour contrer Maripán avant de remonter le ballon pour tenter de servir Moses Simon. En voulant tacler le ballon, Sidibé a alors trompé son propre gardien Alexander Nübel (21e). Un but totalement gag pour redonner espoir à la Beaujoire, mais qui n’a pas du tout éteint les ambitions monégasques. Il a fallu toute la vigilance de Nicolas Pallois et un brin de réussite pour éviter aux locaux de prendre un deuxième but sur une double occasion signée Gelson Martins et Youssouf Fofana (31e).

Nantes aurait pourtant pu rentrer aux vestiaires en virant en tête si Ludovic Blas s’était un peu plus appliqué sur un nouveau service de Kolo Muani (45e). La seconde période a été moins rythmée. Jusqu'au dernier quart d'heure. Samuel Moutoussamy a d'abord fait chavirer tout un stade d'un but en renard des surfaces, en s'arrachant (74e). Mais l'euphorie est vite retombée, le nouvel entrant Myron Boadu ajustant Descamps de la tête (76e), bien aidé par la naïveté de la défense nantaise. C'est aussi un remplaçant qui a failli faire la différence pour Nantes. Lancé à la 85e, Sébastien Corchia est passé tout près d'endosser le costume de héros, mais Nübel n'a pas tremblé (90e).

Et au jeu toujours délicat des tirs au but, c'est donc Nantes qui s'en est le mieux sorti avec notamment un arrêt de Descamps sur la tentative de Ben Yedder et un ballon expédié en tribunes par Tchouaméni. Simon s'est chargé du tir au but vainqueur pour envoyer tout un peuple en finale.