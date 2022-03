Nantes-Monaco, les compos: Descamps dans les buts, Ben Yedder seul en pointe

Nantes et Monaco s'affrontent ce mercredi soir (21h15) dans une Beaujoire à guichets fermés pour gagner le droit de rejoindre l'OGC Nice en finale de la Coupe de France. Les compositions d'équipes sont tombées.

Qui rejoindra l'OGC Nice en finale de la Coupe de France ? Réponse ce mercredi soir. Au lendemain de la qualification des Aiglons, tombeurs du Petit Poucet versaillais (2-0) à l'Allianz Riviera, le FC Nantes accueille Monaco (21h15) pour la deuxième demi-finale. Une belle affiche entre le 7e et le 9e de Ligue 1. En forme et en confiance, les hommes d'Antoine Kombouaré pourront compter sur le soutien d'une Beaujoire pleine à craquer.

Près de 34.000 spectateurs sont attendus en tribunes, dont 300 Monégasques. "Tout le monde veut revivre de grandes émotions et les partager avec les supporters. Je me tue à le dire aux joueurs : il n’y a rien de plus beau. On espère amener les supporters au Stade de France", a répété Kombouaré cette semaine en conférence de presse.

Descamps plutôt que Lafont

En face, les Monégasques restent sur trois matchs sans victoire en championnat, et ils viennent même de perdre à domicile contre Reims (2-1). Pas de quoi inquiéter Philippe Clement. "J’ai eu la chance de gagner la Coupe de Belgique plusieurs fois dans ma carrière. Ce sont des moments merveilleux. C’est une chance pour les joueurs de rentrer dans l’histoire du club", a rappelé l'entraîneur monégasque. Le club du Rocher peut décrocher cette année une sixième Coupe de France (1960, 1963, 1980, 1985, 1991), alors que Nantes en compte trois pour l'instant (1979, 1999, 2000).

Pour cette rencontre, Clement a décidé de faire confiance à Wissam Ben Yedder en attaque. Avec Gelson Martins et Sofiane Diop pour le soutenir. Suspendu le week-end dernier, Aurélien Tchouaméni retrouve sa place au milieu. Côté nantais, Kombouaré a tranché entre Rémy Descamps et Alban Lafont. C'est le premier, remplaçant en Ligue 1 mais titulaire en Coupe, qui sera dans les cages. Pas de surprise pour le reste de la composition.

La compo de Nantes :

Descamps – Appiah, Castelletto, Pallois, Merlin – Girotto, Chirivella, Moutoussamy – Blas, Kolo Muani, Simon

Remplaçants :

Lafont, Corchia, Sylla, Traoré, Achi, Cyprien, Pereira de Sa, Bukari, Coulibaly

La composition de Monaco:

Nübel - Sidibé, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Vanderson, Gelson Martins, Tchouaméni, Fofana, Diop - Ben Yedder

Remplaçants :

Aguilar, Akliouche, Boadu, Jakobs, Mannone, MAtazo, Matsima, Okou, Volland