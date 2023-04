Coupe de France: Nantes-Toulouse, une finale plus indécise que jamais ?

La finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse est particulièrement indécise, au regard notamment de la forme des deux équipes en championnat et dans la compétition.

Cela fait près de dix ans qu'il n'y avait pas eu une finale aussi indécise. Bienheureux celui qui parvient à pronostiquer ce duel entre le FC Nantes et le Toulouse FC, finale de la Coupe de France ce samedi au Stade de France (21h). Tenant du titre après une victoire surprise l'an dernier contre l'OGC Nice, le club canari se trouve en plein paradoxe, entre qualifications surprenantes et résultats presque catastrophiques en championnat.

· Un parcours plus relevé pour Nantes

Si on s'appuie sur les parcours des deux équipes, Nantes présente le plus d'arguments. Et ce malgré une frayeur contre les amateurs de l'ES Thaon en seizièmes de finale (victoire aux tirs au but). Après avoir poussivement battu Angers en huitièmes (tirs au but), les Canaris ont dû écarter le RC Lens en quarts (2-1) et l'Olympique Lyonnais en demies (1-0). Toulouse a bénéficié d'un tirage au sort plus clément avec Rodez (6-1) et Annecy (2-1) en quarts et demies. Le TFC n'a toutefois jamais eu besoin d'aller au-delà du temps réglementaire pour avancer et a même dû se frotter à une Ligue 1 dès son deuxième match (Ajaccio).

· Toulouse vient de retrouver des couleurs

Depuis la victoire contre l'OL dans le dernier carré, le FCN n'a pas gagné un match: deux nuls 2-2 (Monaco et Troyes) et une défaite 2-1 contre Auxerre. Juste avant, Reims lui avait collé un cinglant 3-0 à La Beaujoire. En fait, la dernière victoire nantaise en championnat remonte au 12 février (1-0 contre Lorient).

Du côté de Toulouse, ça va un peu mieux. Le club est sur courant alternatif. Il vient de s'imposer 1-0 contre Lorient, après avoir perdu 2-1 contre l'OL et battu Montpellier sur le même score. En remontant plus loin, le bilan est de quatre victoires sur les dix dernières sorties en championnat.

· La seule confrontation de la saison remportée par Nantes

Le match retour entre Nantes et Toulouse en championnat étant prévu le 14 mai, les deux clubs ne se sont donc affrontés qu'une fois cette saison. C'était il y a une éternité à l'échelle de cette saison coupée en deux par la Coupe du monde: le 28 août. Les Nantais s'étaient imposés 3-1 avec des buts d'Evann Guessand, Mostafa Mohamed et Moses Simon. Zakaria Aboukhlal avait pourtant ouvert le score en face. À l'époque, il s'agissait du premier coup d'arrêt pour les Violets et des premiers trois points de leurs adversaires.

Depuis, l'équipe nantaise a bien changé. Florent Mollet et Fabien Centonze sont arrivés, Moussa Sissoko a pris le pli, Marcus Coco est sorti du onze, Pedro Chirivella s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il y a plus de continuité dans la formation toulousaine, qui pourrait ne connaître que deux changements mineurs par rapport au onze de départ de l'époque.

· La lumière pour Blas ou Van den Boomen ?

Le match dans le match oppose Ludovic Blas à Branco van den Boomen. Les deux milieux sont appelés à quitter leur club cet été, pour des destinations bien plus attirantes. D'un côté, le capitaine nantais Ludovic Blas a rappelé en demi-finales, avec son magnifique but de la victoire contre l'OL, qu'il était capable d'actions hors du commun. De l'autre, le milieu néerlandais Branco van den Boomen est incontournable avec ses cinq buts et son statut de meilleur passeur décisif de l'équipe avec huit contributions.

· Quitte ou double pour Nantes ?

C'est peut-être l'enjeu caché de cette finale: l'avenir du FC Nantes. Car après cette finale, il va falloir se replonger dans la lutte pour le maintien. Le club ne compte que 32 points après autant de journées. C'est autant que le Stade Brestois, 17e et premier relégable. Or, les deux concurrents s'affrontent... ce mercredi 3 mai. Pour ne rien arranger, Nantes doit enchaîner le 7 mai avec Strasbourg, qui compte aussi 32 points actuellement. Gare à la défaite au Stade de France qui plomberait le moral des troupes avant la dernière ligne droite.