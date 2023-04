Coupe de France: on connait l’arbitre de la finale Nantes-Toulouse

Benoît Millot a été désigné comme arbitre de la finale de la Coupe de France qui opposera Nantes à Toulouse le 29 avril au Stade de France.

Grande première pour Benoît Millot. Pour la première fois de sa carrière, l’arbitre de 40 ans va diriger une finale de Coupe de France. Jeudi, le Comité exécutif de la FFF a désigné l’officiel francilien pour arbitrer l’affiche entre le FC Nantes et le Toulouse FC samedi 29 avril au Stade de France. "C’est à la fois un immense bonheur et une grande fierté", a réagi l’intéressé sur le site de la FFF. Benoît Millot a déjà arbitré une finale de Coupe mais c’était en Coupe de Ligue en 2019 au stade Pierre-Mauroy pour la triste rencontre entre Strasbourg et Guingamp (0-0, victoire 4 tab à 1 des Alsaciens).

Aucun carton rouge sorti contre les Nantais et les Toulousains cette saison

Depuis ses débuts en Ligue 1 en 2011, Benoît Millot a arbitré 221 matchs de l’élite. Il y a un mois, il fut un acteur important de la rencontre entre Lyon et Nantes (1-1) au Groupama Stadium. Equipé d’un micro, il a expérimenté la sonorisation du corps arbitral au cours d’un match de championnat de France.

"Cela peut être positif car peut-être que ça apaisera parfois les communications et les échanges", avait-il commenté après le match au micro Prime Vidéo. Une impression positive partagée aussi par le coach des Canaris Antoine Kombouaré malgré un échange entre les deux hommes après le coup de sifflet final. Benoît Millot a arbitré deux fois le FC Nantes cette saison (dont une fois en Coupe de France) et deux fois Toulouse. Quatre rencontres au cours desquelles il n’a sorti aucun carton rouge.