"M. Millot, vous avez oublié les cartons?", l’échange sympa entre Kombouaré et l’arbitre d'OL-Nantes

Exceptionnellement muni d’un micro vendredi lors du match d’ouverture de la 28e journée de Ligue 1 entre Lyon et Nantes (1-1), l’arbitre Benoît Millot s’est vu reprocher de ne pas avoir averti Nicolas Tagliafico par l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré.

"Ça apaisera parfois les communications et les échanges." Benoit Millot voit d’un bon œil la sonorisation des arbitres, expérimentée par ses soins vendredi lors du match Lyon-Nantes (1-1). Une rencontre relativement tranquille durant laquelle il n’a distribué qu’un seul carton jaune (au Nantais Joao Victor). Antoine Kombouaré, lui, aurait souhaité voir au moins un Lyonnais averti. Notamment Nicolas Tagliafico, coupable selon lui, d’une charge trop musclée sur Ludovic Blas. "Comment vous pouvez ne pas lui mettre de carton là", se fâche sur le moment le Kanak sur des images diffusées par Prime Vidéo. "Je vois juste une fin de duel", lui répond Benoît Millot.

"Des cartons ? Il en vaut mieux plus ou pas assez ?"

Après le coup de sifflet final, dans le couloir du Groupama Stadium, Antoine Kombouaré est revenu vers l’arbitre pour en remettre une deuxième couche. "Monsieur Millot, vous avez oublié les cartons", lance-t-il sans agressivité. Réponse, ou plutôt interrogation de l’arbitre : "Il en vaut mieux plus ou pas assez ?" "Non mais là, il peut lui faire très mal." "Oui c’est pas faux, sur l’action je vois une fin de duel." L’échange, très courtois, est bref.

Quelques minutes plus tard, Antoine Kombouaré, à l'inverse de Laurent Blanc ("ça va être parfois croustillant") se montrera emballé par la sonorisation des arbitres : "Nous étions au courant. Je suis favorable pour que l'on fasse ce qu'il faut, pour que tout le monde se tienne à carreau. C'est bien aussi parce que les joueurs devront mieux respecter le corps arbitral mais on entendra aussi tout ce que les arbitres diront. Il y aura plus de transparence", a estimé le coach des Canaris.