Coupe de France: Pollersbeck, le gardien de l'OL, chambre les supporters à leurs fenêtres

Après son arrêt lors de la séance de tirs au but face au Red Star, Julian Pollersbeck, gardien de l’OL, a envoyé des bisous en direction de supporters adverses qui le visaient avec un laser depuis les fenêtres des immeubles entourant le stade Bauer.

Rudi Garcia n’a pas franchement apprécié la surface du stade Bauer. Son gardien, Julian Pollesrbeck, lui, a été davantage dérangé par l'immeuble bordant le terrain, jeudi lors du huitième de finale de Coupe de France entre le Red Star et l’OL (2-2, 4 tab 5). Titulaire dans le but, le gardien lyonnais a été visé par un laser vert projeté par des supporters depuis la fenêtre d’un appartement, pendant la séance de tirs au but.

On distingue vaguement le laser vert provenant d'une fenêtre de l'immeuble au fond © Capture

Le bisou de Julian Pollersbeck en direction des supporters du Red Star à leurs fenêtres © Capture

Après son arrêt sur la tentative de Diego Michel, l’Allemand a eu une pensée particulière pour les perturbateurs. Il leur a envoyé un bisou chambreur. Un geste de bonne guerre de la part du joueur de 26 ans, qui a rejoint le club l’été dernier en provenance de Hambourg. Arrivé comme doublure d’Anthony Lopes, il a disputé sa deuxième rencontre de la saison, jeudi face au pensionnaire de National, après avoir joué face à Sochaux lors du tour précédent.

Avec Pollersbeck, l'OL a "un coup d’avance sur tout le monde sur les tirs au but", selon Garcia

Un peu court sur le coup franc de l’égalisation des Franciliens, Pollersbeck s’est rattrapé avec son arrêt qui a suffi à Lyon pour passer au tour suivant. Et Rudi Garcia avait une grande confiance sur les capacités de son gardien avant de jouer la qualification depuis le point de penalty.

"On était assez tranquilles aux tirs au but parce qu’on sait qu’avec Julian Pollersbeck, on a vraiment un coup d’avance sur tout le monde sur les tirs au but, a-t-il confié à l’issue du match. A l’entraînement, c’est compliqué pour les joueurs de lui marquer des penalties. Il est grand (1,95m), il a de l’envergure. Quand vous l’avez face à vous, c’est compliqué."

Alors que les supporters et les supportrices de foot sont privés de stade depuis des mois, ceux du Red Star peuvent toujours assister aux rencontres de leur club favori depuis la fenêtre de leurs appartements de l'immeuble Planète Z, "la quatrième tribune du Stade Bauer". Les habitants ont une vue imprenable sur le stade.

La quatrième tribune de Bauer depuis 1975

Le bâtiment, également surnommé "l’immeuble mosaïque" avec sa forme triangulaire, est entré dans le quotidien du club et impressionne par sa hauteur et ses couleurs variées. Il se dresse derrière le but côté sud de Bauer depuis 1975 et ferme le stade. Seul un haut filet le sépare de l’enceinte sportive du Red Star, empêchant ainsi les frappes manquées de venir heurter les fenêtres des habitations. Le terrain, lui, est visible de tous les étages pourvu que l’appartement soit exposé plein nord.

Des habitants de l'immeuble, comme lors du tour précédent face à Lens, ont refusé des offres de plusieurs supporters lyonnais qui vivent à Paris pour venir regarder la rencontre de Coupe de France dans l'immeuble. Cette vue imprenable et les sollicitations en tous genres perdureront puisque le projet de rénovation du stade ne viendra pas toucher l'immeuble aux 129 logements. La ville et le promoteur ont fait en sorte que le futur stade soit visible pour les locataires.