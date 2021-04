Red Star-OL: quand Garcia se lâche en plein match sur Diomandé

Rudi Garcia s'est agacé du jeu de Sinaly Diomandé, jeudi soir lors de la victoire étriquée de l'OL contre le Red Star en Coupe de France (2-2 puis 5-4 aux tab). Les téléspectateurs ont ainsi pu entendre l'entraîneur rhodanien faire une comparaison quelque peu désobligeante à l'égard de son jeune joueur.

Les petits plaisirs du huis clos. Lors de la victoire poussive de l'Olympique Lyonnais contre le Red Star (2-2 puis 5-4 aux tirs au but) en huitième de finale de la Coupe de France, Rudi Garcia a été entendu en train d'être tout particulièrement agacé par un choix de Sinaly Diomandé. Une séquence vidéo mise en ligne par Eurosport, diffuseur du match.

On joue la 34e minute au Stade Bauer. L'Olympique Lyonnais mène 1-0. Sur une séquence de relance, la défense rhodanienne fait tourner le ballon. En l'absence de public dans l'enceinte audonienne, les téléspectateurs peuvent entendre Rudi Garcia demander à Marcelo et Mattia De Sciglio de faire "courir" l'adversaire, "encore et encore".

Il voulait que Diomandé passe plus vite le ballon

Puis Sinaly Diomandé hérite du cuir. De son banc de touche, Rudi Garcia hurle pour lui demander de transmettre rapidement à Melvin Bard. Mais le jeune international ivoirien, 19 ans, n'obéit pas. Il fait quelques foulées avec le ballon, en se rapprochant de la ligne médiane. C'est à ce moment-là que l'agacement du coach se fait entendre dans le stade: "Il fait chier à porter comme ça, à chercher comme Beckenbauer put***"

Sinaly Diomandé finit par faire la passe à son latéral gauche, mais le mal est fait. Les téléspectateurs qui avaient l'oreille attentive n'ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux.

Lancé dans le monde professionnel en 2019, Sinaly Diomandé a disputé 26 matchs avec l'OL au total. Cette saison, Rudi Garcia l'a titularisé à neuf reprises en championnat. Il n'a par contre pas encore trouvé le chemin des filets.