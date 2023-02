Coupe de France: pourquoi le quart de finale Nantes-Lens se jouera à huis clos

La Beaujoire sonnera creux lors du quart de finale de Coupe de France entre le FC Nantes et le RC Lens le 1er mars prochain. La faute à une sanction datant de la finale remportée la saison dernière par les Canaris contre Nice.

Pas la peine de partir à la chasse aux billets pour les supporters. Car c'est dans une atmosphère très particulière que se disputera le quart de finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le RC Lens, le mercredi 1er mars. Une belle affiche entre deux grands noms du football français, qui se jouera malheureusement dans une Beaujoire totalement vide.

Le tenant du titre a en effet été sanctionné d’un huis clos après la finale remportée en mai dernier contre l'OGC Nice (1-0) au Stade de France. La Commission fédérale de discipline de la Fédération française de football avait pointé du doigt "l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters nantais" en tribunes.

Haise : "C'est dommage pour le foot"

En réaction, l’instance avait condamné Nantes à une amende de 50.000 euros, à un match ferme de fermeture de l'espace visiteurs à l'extérieur en Coupe de France, et donc surtout à un match ferme à huis clos lors de la prochaine rencontre à domicile du club en Coupe de France. Or cette saison, les Canaris se sont toujours qualifiés hors de leurs bases.

Après avoir sorti Vire et Thaon à l’extérieur, ils ont éliminé mercredi Angers, aux tirs au but, au stade Raymond-Kopa. Pour les coéquipiers d'Andy Delort, le premier match à domicile de la saison en Coupe de France sera donc celui contre Lens. Sans soutien en tribunes. Forcément une déception pour les acteurs concernés. "Nantes, c’est un très beau public. On ne l’aura pas. C’est dommage pour Nantes, mais aussi pour le foot. On ne pourra pas emmener nos supporters", a regretté Franck Haise, jeudi, après la qualification Sang et Or sur la pelouse du FC Lorient.

Dans les autres quarts de finale, Marseille, Lyon et Toulouse recevront respectivement Annecy, Grenoble et Rodez, trois équipes de Ligue 2.