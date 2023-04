Coupe de France: "Quelque chose de magique", la foule a célébré les Toulousains au Capitole

Au lendemain de la victoire du TFC face à Nantes en finale de la Coupe de France (5-1), plus de 20.000 personnes ont accueilli les joueurs à Toulouse, place du Capitole. Ils ont ainsi pu présenter le trophée à leur public.

La pluie n’a pas suffi à décourager les supporters toulousains. 66 ans après son premier et unique sacre, Toulouse a remporté la Coupe de France ce samedi, en écrasant le FC Nantes en finale (5-1). Les joueurs de Montanier, de retour dans la ville rose ce dimanche, ont été célébrés par une foule sur la place de Capitole.

Après une longue attente sous la pluie, les fans ont pu célébrer l’arrivée du le bus du TFC aux alentours de 18h30, avec une demi-heure de retard sur ce qui était initialement prévu. Après un passage dans la mairie, ils ont présenté le trophée au balcon, face à leur public, à l’image de leur entraîneur Philippe Montanier qui a pris le micro. Le soleil était alors revenu.

"Faire la fête ici, c’est un peu dans nos gènes", déclare le maire toulousain

Un peu plus de 20.000 personnes étaient présentes pour accueillir les joueurs, à l’image du maire Jean-Luc Moudenc, qui s'est arrêté au micro de BFMTV. "Ce à quoi on a assité hier soir était formidable, inimaginable, déclare-t-il. Les Toulousains l'ont fait. Inscrire Toulouse en capitale en matière de foot, c'est quelque chose de nouveau. Forcément, on est tous extrêmement heureux".

"Faire la fête ici, à Toulouse, dans le sud, c’est un peu dans nos gènes, sourit aussi le maire toulousain. Par les temps actuels, (…) le TFC nous rappelle que le sport est facteur d’unité et de rassemblement. Il rassemble des gens extrêmement différents, qui ont des opinions différentes, mais qui, à un moment, communient autour d’un objectif qui est sain".

Dejaegere: "Il faut préparer un balcon un peu plus grand!"

De son côté, le capitaine Brecht Dejaegere s'est également arrêté au micro pour donner son ressenti après tant d'émotions. "C'est quelque chose de magique, savoure-t-il. C'est le travail de tout le monde. Ceux qui travaillent derrière, ils font un grand boulot pour mettre Toulouse où nous sommes maintenant".

"C'est incroyable, encore plus que l'année passée, poursuit-il au sujet des festivités en fin de saison dernière pour la montée en Ligue 1. La Coupe, c'est au-dessus. Ils sont derrière nous depuis le début de saison, c'est magnifique. C'est devenu une habitude. J'ai déjà dit qu'il faut préparer un balcon un peu plus grand pour mettre tous les joueurs dedans!"