Coupe de France: Toulouse a aligné un onze 100% étranger en finale, une grande première

Face au FC Nantes ce samedi, Toulouse a aligné un onze 100% étranger (en termes de nationalité sportive). Une grande première dans l'histoire des finales de la Coupe de France, devançant même le PSG, pourtant habitué à avoir peu de Français dans son effectif.

C'est une première ! Face au FC Nantes ce samedi, aucun joueur français n'était aligné dans le onze de départ de Toulouse. Une première historique dans l'histoire des finales de Coupe de France. Au total, ce sont huit nationalités différentes qui composaient le XI du Téfécé.

Des interviews multilingues

La nationalité la plus représentée dans le XI de Philippe Montanier est... la nationalité néerlandaise, avec Branco Van den Boomen, Thijs Dallinga et Stijn Spierings. Puis le Danemark avec les deux défenseurs Rasmus Nicolaisen et Mikkel Desler. Le reste de l'effectif est varié : Algérie avec Fares Chaïbi, Maroc avec Zakaria Aboukhlal, Belgique avec Brecht Dejaegere, Chili avec Gabriel Suazo, Norvège avec le gardien Kjetil Haug et Cap Vert avec Logan Costa.

Un groupe multiculturel qui passe facilement d'une langue à l'autre, en témoigne l'interview donnée en zone mixte par Ado Onaiwu, en anglais puis en japonais. Sur les images captées par le club, on entend le vestiaire chanter en espagnol et en portugais, dans un traditionnel "Campeones, campeões" souvent repris outre-Pyrénées pour célébrer des titres.

"De la fierté par rapport à mes joueurs"

Philippe Montanier n'a lui aucun mal à passer d'une langue à l'autre, ayant entraîné en Espagne pendant deux ans à la Real Sociedad (2011-13) puis en Angleterre (2016-17). "J'ai de la fierté par rapport à mes joueurs car ils ont réalisé un match fantastique", a salué l'entraîneur toulousain en conférence de presse.

"Beaucoup de joie également de partager cette coupe avec les gens du club, les éducateurs, les salariés, notre école de foot, notre centre de formation et bien sûr nos supporters, ce peuple violet qui attend ça depuis si longtemps. De pouvoir ramener cette coupe au Capitole, forcément, c’est une immense joie. Personnellement, je suis dans la fierté et le partage ce soir."