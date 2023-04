Coupe de France: "Irrationnel", "historique", "illogique", l'émotion de Comolli et Montanier après le sacre de Toulouse

Toulouse a remporté la deuxième Coupe de France de son histoire ce samedi, en corrigeant Nantes (5-1). L'émotion était à son comble pour le président des Violets, Damien Comolli, et l'entraîneur, Philippe Montanier.

Le Toulouse Football Club a humilié Nantes en finale de Coupe de France ce samedi (5-1). Un trophée qui envoie le TFC en Ligue Europa la saison prochaine. Relégué en Ligue 2 en 2020, battu de justesse par le FC Nantes en 2021 dans les barrages pour la montée en Ligue 1, champion de Ligue 2 en 2022 et vainqueur de la coupe de France en 2023, Toulouse est passé par toutes les émotions ces dernières années.

Racheté en 2020 par le fons d'investissement américain RedBird Capital Partners (même propriétaire que l'AC Milan), le club présidé par Damien Comolli est en plein rêve après ce succès en Coupe de France. A l'image de son coach depuis deux saisons, Philippe Montanier: "Même dans mes rêves, je n'aurais pas imaginé une finale comme ça. On l'avait vraiment bien préparée depuis plusieurs semaines, on a bien démarré et après, je savais que les gars n'allaient pas lâcher. C'est un moment magnifique pour le club, historique. On marque aussi un peu la Coupe de France, c'est un beau score."

Un large succès qui s'est dessiné assez rapidement mais l'état d'esprit des Toulousains est resté irréprochable pendant toute la rencontre selon Philippe Montanier: "On craignait cette équipe de Nantes, qui avait fait un beau parcours en Coupe. On savait que ça allait être très dur et c'est pour ça qu'on était bien préparé. A la mi-temps, on a demandé aux joueurs ce qu'ils allaient faire, ils ont dit 'faut qu'on reste sérieux, il ne faut rien lâcher et si on met le cinquième c'est fini'."

"C'est la beauté du foot"

Pour Damien Comolli, à la tête du projet sportif depuis le rachat du club en 2020, l'émotion est à son comble. Le président s'est exprimé sur RMC avec une voix déjà fatiguée par la victoire alors que la fête ne fait que commencer: "Je n'ai pas de mots. On n'aurait jamais imaginé ce scénario. Arriver en finale déjà, ce n'était pas du tout préparé. On a travaillé pour préparer ce match, je n'ai jamais vu un club travailler autant pour préparer un match. Gagner comme on l'a fait... c'est impossible d'imaginer. L'émotion est indescriptible. Il y a quelque chose d'illogique, d'irrationnel dans ce qu'on a fait, c'est la beauté du foot. On passe nos journées à essayer d'amener de la rationnalité à l'irrationnel, en amenant de l'émotion à la ville et à nos supporters mais ce soir, on est dans l'irrationnel."