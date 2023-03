Coupe de France: Rothen explique ce qui a manqué à l’OM contre Annecy

Dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, Jérôme Rothen a tenté d'expliquer le fiasco de l’Olympique de Marseille, éliminé à domicile par Annecy, formation de Ligue 2, mercredi en quart de finale de la Coupe de France.

A qui la faute ? C’est une question qui revient en boucle depuis que l’Olympique de Marseille a chuté à domicile face à Annecy, 10e de Ligue 2, mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 t.ab. à 7). Pour Jérôme Rothen, il est difficile de viser un joueur en particulier ou le coach Igor Tudor. Selon le gaucher, l’OM a simplement été sanctionné à cause de ses limites dans le jeu.

"Beaucoup de manque technique et de créativité"

"La première mi-temps de l’OM est cohérente. Ils mènent 1-0, a-t-il rappelé dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC. Le seul souci c’est comment faire plus de différences face à une équipe qui était un peu morose en première mi-temps ? Les manques de Marseille depuis le début de la saison, d’un point de vue technique de certains joueurs et d’un point de vue tactique de la part d’Igor Tudor, on les a vus éclater en première période et surtout en deuxième. Quand Marseille a une baisse physique, on voit beaucoup de manque technique dans cette équipe, de créativité. C’est la réalité ! C’est pour ça qu’ils perdent logiquement hier (mercredi). Annecy n’a rien volé !"

Après avoir félicité les joueurs de Laurent Guyot, Jérôme Rothen a également compati avec la détresse des rares Marseillais qui ont été s’exprimer après la rencontre en zone mixte : "Quand j’entends les joueurs s’excuser, parler de "honte", je me mets de leur côté. Je me dis que c’est un moment que j’aurais pu vivre dans ma carrière. Ce n’est pas facile de vivre de tels moments. Ça me fait de la peine de les entendre se remettre en question, d’avoir honte." L’OM tentera de se remettre la tête à l’endroit dimanche soir, en Ligue 1, sur la pelouse du Stade Rennais.