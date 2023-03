EN DIRECT - Coupe de France: suivez OM-Annecy en live

Bonjour à tous et bienvenue pour ce live OM-Annecy

C'est la dernière affiche des quarts de finale de la Coupe de France édition 2023: l'OM reçoit Annecy ce mercredi soir au Vélodrome. Une affiche qui voit s'opposer l'actuel deuxième de Ligue 1 au dixième de Ligue 2. Sur le papier, à domicile, les Marseillais sont favoris.

L'équipe d'Igor Tudor fait de cette compétition une priorité. Car Marseille n'a plus gagné la Coupe de France depuis 1989. Et le tableau semble cette fois ouvert, depuis que les Marseillais ont éliminé le PSG au tour précédent. Attention toutefois à un possible excès de confiance. Surtout que l'OM reste sur un cinglant 3-0 encaissé sur sa pelouse face aux Parisiens dimanche, en championnat.

Pour Annecy, pas de pression: le club sait qu'il est loin d'être favori et qu'une qualification relèverait de l'exploit. Annecy sait aussi d'où le club revient, avec des dernières années en forme de véritable renaissance.

Les compos d'OM-Annecy sont attendues environ une heure avant le coup d'envoi, aux alentours de 20h.

OM-Annecy, quart de finale de Coupe de France, coup d'envoi à 21h au Vélodrome. Un match diffusé en TV sur BeIN Sport 1. Mais également à suivre dans notre livetexte sur RMC Sport et en direct radio sur RMC.