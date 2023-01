Coupe de France: Strasbourg Koenigshoffen, le Petit Poucet, va jouer son 16e de finale contre Angers à la Meinau

Le Football Club Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906, petit poucet alsacien des 16es de finale de la Coupe de France, affrontera Angers au stade de la Meinau le 21 janvier prochain.

Strasbourg Koenigshoffen s’apprête à vivre une soirée mémorable. Le Petit Poucet alsacien de la Coupe de France, évoluant en R1 (6e échelon national), va disputer son 16e de finale face à Angers au stade de la Meinau (26.000 places), le 21 janvier prochain (15h30).

Le FCOSK 06 va donc tenter de poursuivre sa magnifique aventure dans l’habituelle enceinte de leur grand voisin du Racing Club de Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1. Strasbourg Koenigshoffen appelle d’ailleurs le kop des supporters du Racing à venir soutenir ses joueurs. Avec un mot d'ordre: "Remplissons la Meinau."

Tombeurs de Clermont en 32e de finale

Les pensionnaires de R1 ont sorti Clermont (0-0, 4-3 tab) samedi dernier en 32es de finale de la Coupe de France. "On est solides et on pique quand il le faut, un peu à l’image du Maroc en Coupe du monde", imageait Mourad Oualit dimanche dans l'Intégrale Sport, sur l’antenne de RMC. Devant 2.700 spectateurs massés dans le petit stade Emile-Stahl, les derniers rescapés alsaciens de la compétition ont fait preuve d’une formidable rigueur tactique pour rivaliser avec le club de Ligue 1.

Entré en lice lors du 3e tour, le "06" a battu Inneheim (D2), Elsau Portugais (R2), Schiltigheim (N3), Sarreguemines (R1), Gandrange (R1), Louhans-Cuiseaux (N2) et donc Clermont (L1) pour s'offrir le plus grand exploit de l'histoire du club. Et si l’épopée se poursuivait dans une dizaine de jours ?