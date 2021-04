Coupe de France: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder les 8es de finale

Les 8es de finale de la Coupe de France se poursuivent ce mercredi avec des clubs de Ligue 1 en lice. Des matchs à suivre sur Eurosport 2 et Eurosport 360..

Il n’y a pas que la Ligue des champions cette semaine. A l’ombre de l’envahissante C1, la Coupe de France poursuit son programme avec les 8es de finale. Mardi, Monaco a arraché sa qualification pour les quarts face à Metz au terme de la séance des tirs au but alors que le PSG est lui aussi passé il y a trois semaines face à Lille. Cinq matchs sont au programme ce mercredi. Des rencontres à suivre, à 16h45 puis à 18h45, sur Eurosport 2 en multiplex et sur Eurosport 360 en intégralité. Des matchs à vivre également en direct à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Après l’OM, Canet face à Boulogne

La première vague de ces rencontres débutera à 16h45 avec Sedan-Angers et Rumilly-Le Puy. Puis à 18h45, trois autres rencontres au programme avec Châteaubriant-Montpellier, Saumur-Toulouse et Canet-en-Roussillon, tombeur de l’OM au tour précédent, face à Boulogne.

Club de National 2, Châteaubriant tentera ainsi de réaliser l’exploit face au MHSC après avoir sorti Le Mans, pensionnaire de National, en 16es de finale.

Le programme à venir des 8es de finale de la Coupe de France:

16h45, duplex sur Eurosport 2

Sedan-Angers, sur Eurosport 360

Rumilly-Le Puy, sur Eurosport 360

18h45, multiplex sur Eurosport 2

Châteaubriant-Montpellier, sur Eurosport 360

Saumur-Toulouse, sur Eurosport 360

Canet-en-Roussillon-Boulogne, sur Eurosport 360