Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Bayern-PSG

Le PSG se déplace sur le terrain du Bayern Munich, ce mercredi soir (21h) lors du quart de finale aller de la Ligue des champions. Un match à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1.

Un nouveau monstre se dresse sur la route du PSG en Ligue des champions, ce mercredi. Après avoir sorti le Barça en huitièmes de finale, les Parisiens défient le Bayern Munich en Allemagne en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Le choc sera retransmis à 21h sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jérôme Sillon et Jérôme Rothen.

Le PSG et le Bayern se retrouvent huit mois après la finale entre les deux équipes. Les Bavarois s’étaient imposés (1-0) grâce à un but de Kinglsey Coman. Ce mercredi, ils seront privés de deux de leurs meilleures armes offensives: Robert Lewandowski, blessé à un genou, et Serge Gnabry, positif au coronavirus. En leurs absences, Eric Maxim Choupo-Moting, qui a quitté le PSG l’été dernier, devrait être titularisé à la pointe de l’attaque munichoise.

Paris devra aussi faire sans plusieurs joueurs: Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont positifs au coronavirus, Layvin Lurzawa et Mauro Icardi sont blessés alors que Leandro Peredes est suspendu. "Je crois que lors des matchs à élimination directe il y a une possibilité pour chaque équipe, a déclaré Mauricio Pochettino, mardi à la veille du match. Le Bayern est champion d'Europe, champion du monde, on connait sa valeur. Nous voulons remporter ce trophée, donc nous voulons gagner ce match. On a confiance en nos forces."