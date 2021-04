Coupe de France: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder PSG-Angers et OL-Monaco

Après l’exploit de Rumilly Vallières (N2) et la qualification de Montpellier, les quarts de finale de la Coupe de France se poursuivent ce mercredi. Avec deux grosses affiches au programme: PSG-Angers et OL-Monaco.

Elle passerait presque inaperçue dans le tourbillon de l’actualité liée à la Super League. Mais la Coupe de France est bien de retour cette semaine, avec les quarts de finale au programme. Les deux premiers se sont joués mardi et ils ont accouché d’un exploit. Rumilly Vallières, une équipe de National 2, s’est qualifiée pour le dernier carré de la compétition en prenant le meilleur sur Toulouse, qui évolue en Ligue 2 (2-0). En revanche, le beau parcours de Canet-en-Roussillon (N2) a pris fin. Les tombeurs de l’OM se sont cassés les dents sur le Montpellier d’Andy Delort, auteur d’un doublé décisif (1-2).

Les quarts de la Coupe de France vont se poursuivre ce mercredi. Avec deux grosses affiches au menu. Engagé dans une fin de saison haletante, le PSG va accueillir Angers au Parc des Princes. A une semaine de sa demi-finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City (28 avril sur RMC Sport 1). Mauricio Pochettino en profitera peut-être pour reposer certains de ses cadres, même si le coach argentin a laissé entendre qu’il préférait que Kylian Mbappé reste en forme sur le terrain et que Neymar revient de suspension. Un match à suivre à partir de 18h45 sur Eurosport 2.

Un choc de prétendants au titre

Dans la foulée, l’Olympique Lyonnais a rendez-vous avec l’AS Monaco au Groupama Stadium. Pour un choc entre prétendants au titre en Ligue 1. A cinq journées de la fin, les deux clubs sont dans la roue de Lille et Paris en haut du classement. Là encore, Rudi Garcia et Niko Kovac pourraient être tentés d’ouvrir un peu leur banc. Mais la perspective de décrocher un trophée n’est pas non plus négligeable. Ce duel fera office de première manche, avant une seconde dès le 2 mai à Louis II. En championnat cette fois. Pour y assister, il faudra se brancher sur France 3 ou Eurosport 2. Coup d’envoi à 21h10.