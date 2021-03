Coupe de France: sur quelle chaine regarder Brest-PSG

Avant d’affronter le Barça en 8e de finale retour de Ligue des champions mercredi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport), le PSG se déplace ce samedi soir à Brest en 16e de finale de la Coupe de France (21h10).

Le PSG en mode Coupe de France. Après la Ligue 1 à Bordeaux et avant la Ligue des champions mercredi face au Barça (en direct sur RMC Sport 1), les Parisiens disputent un 16e de finale de Coupe de France ce samedi soir face à Brest. Le coup d’envoi de la rencontre qui se disputera au stade Francis-Le Blé sera donné à 21h10. Le match sera co-diffusé en direct par France 2 et Eurosport 2. Il sera bien sûr à suivre à la radio sur RMC, seule station à couvrir tous les matchs de la Coupe de France ce week-end, ainsi que sur le site et l'app RMC Sport.

Victorieux de Caen (0-1) au tour précédent, un match au cours duquel Neymar s’était blessé aux adducteurs, les joueurs de Mauricio Pochettino devront se méfier d’une séduisante et très joueuse équipe brestoise. En championnat, le PSG avait battu les Bretons 3-0 au Parc des Princes en début d’année.

A Brest sans Neymar

Dans le Finistère, les Parisiens, tenants du titre, tenteront de décrocher leur ticket pour les 8es mais aussi de revenir sans joueur blessé. Désireux de jouer contre ses anciens partenaires du Barça mercredi soir, Neymar est trop juste et n’est pas du déplacement.

Marco Verratti, Angel Di Maria et Alessandro Florenzi, tous absents face aux Girondins mercredi en Ligue 1, sont en revanche opérationnels. Positif au Covid-19, Moise Kean est forfait. Reste à savoir comment Mauricio Pochettino va diriger son équipe, entre objectif de qualification et préparation au 8e de finale retour face au Barça dans quatre jours.

Duel Lasne-Verratti au Parc © ICON Sport