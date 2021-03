PSG: Mbappé meilleur sans Neymar? Marquinhos agacé par ces "bêtises"

Même si Kylian Mbappé a été monstrueux face au Barça en huitième de finale aller de la Ligue des champions (4-1, retour mercredi, à suivre sur RMC Sport) sans Neymar à ses côtés, Marquinhos estime que les deux joueurs sont meilleurs quand ils évoluent ensemble au PSG.

Plutôt Neymar ou Kylian Mbappé? L’un est-il plus doué que l’autre? Et surtout, sont-ils meilleurs quand ils ne sont pas alignés en même temps? La question a été posée à Marquinhos lors d’un entretien donné à RTL et diffusé ce vendredi. Le capitaine du PSG s’est montré très clair dans sa réponse. Pour lui, le Brésilien et le Français sont évidemment plus forts quand ils évoluent ensemble, même si le champion du monde a prouvé qu’il pouvait se débrouiller sans son compère d’attaque avec son triplé inscrit face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions (4-1).

"On veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous"

"Non, on ne peut pas rentrer dans ces histoires, je vois des gens parler. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça. Nous on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous. Si tu demandes à Kylian je pense que lui préfère aussi quand il a Ney à côté de lui. (…) Kylian a été présent et a fait ce qu’il fallait, les autres joueurs aussi ont été importants sur ce match. Quand l’équipe est bien, c’est là que les individualités ressortent encore plus", a réagi Marquinhos, conscient de la nouvelle dimension prise par Mbappé avec sa prestation contre Barcelone.

"Ça a boosté sa confiance. Marquer trois buts au Camp Nou, c’est quelque chose de très important pour lui et pour nous. Tout le monde a compris ce dont il est capable. On est là pour l’aider au maximum. C’est un leader sur le terrain avec sa personnalité et ses qualités. Il a fait un match exceptionnel", a insisté Marquinhos.

En plus de Mbappé, Paris espère pouvoir compter sur Neymar pour son huitième de finale retour face aux coéquipiers de Lionel Messi mercredi, au Parc des Princes (21h sur RMC Sport). Blessé aux adducteurs depuis le 10 février, Neymar a participé jeudi à une partie de l'entraînement collectif du PSG. S’il est encore trop tôt pour savoir s’il sera apte, l’espoir existe.

