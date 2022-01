Coupe de France: l’entraîneur de Chauvigny remercie l’OM de les avoir respectés

Stéphane Malloyer, entraîneur de Chauvigny (N3), a remercié Jorge Sampaoli d’avoir respecté son équipe en 16es de finale de la Coupe de France, remporté par l’OM (0-3), dimanche.

L’OM a fait le travail sérieusement en s’imposant (0-3) contre Chauvigny (N3), dimanche en 16e de finale de la Coupe de France. Jorge Sampaoli avait aligné ses meilleurs joueurs pour éviter une mauvaise surprise et cela a plus à son homologue du club de la Vienne.

"Le coach de Marseille a respecté le football amateur"

"Le coach de Marseille a respecté le football amateur, a déclaré Stéphane Malloyer à l’issue de la rencontre. On a fait ce qu’on a pu. Vu le parcours qu’on a fait, c’est un immense plaisir d’avoir rencontré l’OM avec tous ces joueurs de qualité. Perdre 3-0, ok, c’est toujours frustrant mais quand on voit l’équipe qu’on avait en face, je suis très fier de l’ensemble du club."

Arkadiusz Milik (29e), Cengiz Under (41e) et Amine Harit (80e) ont inscrit les trois buts marseillais. Et le scénario a plu à Jorge Sampaoli. "On a joué ce match avec beaucoup de sérénité, on a respecté l'adversaire et le match, a déclaré l’entraîneur argentin. On a été très sérieux ce soir. Dans cette compétition, chaque match est une finale. Et on met à chaque fois les meilleurs joueurs pour aller le plus loin possible. Il y a eu une belle ambiance."

Après la rencontre, l’OM a laissé une partie de la recette au club amateur. Sur les 70.000 euros de recette, Marseille a ainsi gardé 20.000 euros pour couvrir ses frais et laissé 50.000 euros à Chauvigny.