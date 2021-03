Coupe de France: un énorme choc PSG-Lille en 8es de finale

A la lutte pour le titre en Ligue 1, le PSG et Lille seront opposés en 8es de finale de la Coupe de France. Monaco-Metz est l'autre affiche entre clubs de l'élite.

Ils sont inséparables cette saison dans la course aux deux trophées nationaux. Déjà à la lutte pour le titre de champion de France, le PSG (2e de Ligue 1) et Lille (1er avec deux points d’avance) vont aussi se défier en 8es de finale de la Coupe de France. C’est l’énorme choc qu’a réservé ce lundi soir le tirage au sort. Le match aura lieu le 17 mars si le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions mercredi soir, au Parc des Princes, face au Barça (4-1 à l’aller).

Et c’est donc une période décisive dans la saison du PSG qui s’ouvre. Après le Barça, et la réception a priori aisée de Nantes (14 mars), le club parisien défiera le LOSC à deux reprises (17 mars ou 6-7 avril, 4 avril en Ligue 1), mais aussi l’OL (21 mars). Si le club parisien est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, il enchaînera par le match aller européen le 6-7 avril.

Monaco-Metz, l’autre belle affiche

Sur les sept clubs de Ligue 1 encore en lice en 8es en Coupe de France, il n'y en aura plus que cinq au maximum en quarts de finale. Outre le choc entre le PSG (2e) et Lille (1er), il y aura un duel alléchant entre Monaco (4e) et Metz (6e). L'OL (3e) ira à Bauer pour affronter le Red Star (N). Montpellier (7e) sera opposé à Châteaubriant (N2). Et Angers (9e) se déplacera à Sedan (N2).

Après l’élimination retentissante de l’OM dimanche soir, Canet-en-Roussillon (N2) recevra Boulogne-sur-Mer (N). Il y aura aussi un duel de National 2 entre Rumilly-Vallières et Le Puy. Enfin, le Petit Poucet de la compétition, Saumur (N3), devra réussir un grand exploit face à Toulouse (3e de Ligue 2) pour voir les quarts de finale.

PSG - Lille

Saumur (N3) - Toulouse

Monaco - Metz

Rumilly-Vallières (N2) - Le Puy (N2)

Red Star (N) - OL

Canet (N2) - Boulogne (N)

Châteaubriant (N2) - Montpellier

Sedan (N2) - Angers