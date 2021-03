Pochettino, le film: quand le coach du PSG faisait marcher ses joueurs sur des braises

La deuxième partie du film événement consacré à la carrière de Mauricio Pochettino a été diffusée ce lundi dans le magazine "Transversales" sur RMC Sport. L’occasion de découvrir un épisode décalé datant de son passage sur le banc de Southampton, lorsqu’il a demandé à ses joueurs d’effectuer "une marche du feu".

Chaque entraîneur a ses méthodes pour tenter de fédérer son vestiaire. A la recherche d’un supplément d’âme. Et celles de Mauricio Pochettino sont parfois très originales. Le film événement que lui a consacré RMC Sport, dont la seconde partie a été diffusée ce lundi dans le magazine "Transversales", le rappelle à travers un épisode datant de 2013. A cette époque, le coach argentin est à Southampton. Au sud de l’Angleterre. Et le club lutte pour conserver sa place en Premier League.

Pochettino propose alors à ses joueurs une activité peu banale. La "marche du feu". Le concept: faire quelques pas, pieds nus, sur des braises fumantes. Le challenge doit permettre de développer la confiance de chacun, en rappelant que les limites peuvent toujours être repoussées. Réunis autour de leur coach, les Saints acceptent de se prêter au jeu. "Mauricio passait toujours le premier, il voulait donner l’exemple", confie un joueur de l’époque.

"Les joueurs doivent croire en toi", estime Pochettino

Poing levé et sourire aux lèvres, le technicien argentin s’élance sous les encouragements de ses troupes. Les joueurs l’imitent ensuite un par un. Morgan Schneiderlin, José Fonte, Dejan Lovren, Adam Lallana, Luke Shaw, du beau monde défile pour se réchauffer les talons. Avec de grands éclats de rire à l’arrivée. "En faisant ça, c’est une promesse qu’on va tout donner l’un pour l’autre, témoigne Schneiderlin. On est capables de braver toutes les étapes de la saison et on va le faire".

Pochettino lui-même explique la philosophie qui se cache derrière cet exercice spectaculaire: "Pour moi, c’est le point clé: les joueurs doivent croire en toi. Que tu sois manager, adjoint ou entraîneur des gardiens, tout ce qu’ils attendent, c’est sentir de la confiance, voir que tout le monde croit en eux".

"Pochettino n’est pas un gourou"

Xesco Espar, l’ancien entraîneur du FC Barcelone Handball (2004-2005), défend l’initiative. "La marche du feu, c’est une expérience. C’est un exercice qui te dit: "Garçon, si tu peux marcher sur du feu, combien de choses te semblent impossibles alors qu’en réalité tu peux les réaliser ?, rappelle le coach catalan. Il n’y a pas de gourou. Ceux qui pensent qu’il est un gourou se trompent. Nous sommes des entraîneurs. Et notre travail, c’est d’aider les joueurs à s’améliorer".