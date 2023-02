Coupe de France: "Un gros handicap", Kombouaré agacé par le huis clos pour Nantes-Lens

C'est dans une Beaujoire totalement vide que se jouera le quart de finale de la Coupe de France entre Nantes et Lens le 1er mars. Une décision que ne comprend pas Antoine Kombouaré.

Une belle affiche, deux grands noms du football français, mais pas de supporters. Le quart de finale de la Coupe de France entre Nantes et Lens, programmé le mercredi 1er mars (18h15), se jouera dans une bien triste ambiance puisque la Beaujoire sera vide.

Le tenant du titre a en effet été sanctionné d’un huis clos après la finale remportée en mai dernier contre l'OGC Nice (1-0) au Stade de France. La Commission fédérale de discipline de la Fédération française de football avait dénoncé "l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters nantais".

L’instance avait condamné le FCN à une amende de 50.000 euros, à un match ferme de fermeture de l'espace visiteurs à l'extérieur en Coupe de France, et surtout à un match ferme à huis clos lors de la prochaine rencontre à domicile du club en Coupe de France. Cette saison, les coéquipiers de Ludovic Blas se sont à chaque fois qualifiés à l’extérieur, contre Vire (N3), Thaon (N3) et Angers.

"C'est triste"

Leur premier match à domicile en Coupe de France sera donc face à Lens. Sans public. De quoi agacer Antoine Kombouaré. "La satisfaction, c’est de jouer à domicile. Mais le hic, c’est d’être la maison sans nos supporters. Je compte sur les journalistes notamment pour mettre un peu la pression. Est-ce qu’on peut faire en sorte que la décision soit cassée ? Non ? C’est triste un quart de final joué à huis clos total… C’est un gros handicap pour nous de ne pas avoir nos supporters derrière nous", a commenté le technicien nantais ce vendredi en conférence de presse.

"J’ai du mal à comprendre. Est-ce que c’est injuste ? Je ne dirais pas ça. Mais ça s’est passé au Stade de France et on se retrouve sanctionnés à la Beaujoire. Je ne suis pas d’accord avec cette décision. En plus, c’est une affiche entre deux clubs de Ligue 1, ce sera triste de voir ça à la télévision sans ambiance", a-t-il insisté.

Engagé en parallèle dans une lutte pour le maintien en championnat, avec seulement sept points d'avance sur la zone roug, Nantes pourra bien compter sur le soutien de ses supporters, dimanche, pour le derby contre Lorient (17h05).