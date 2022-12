Nantes: "Ce fut un peu compliqué dans le vestiaire", Blas raconte l’échec de son transfert à Lille

Dans une interview à Ouest-France, Ludovic Blas (24 ans) reconnaît avoir été perturbé par l’échec de son départ de Nantes l’été dernier et estime qu’il aurait dû mieux gérer la situation.

Ludovic Blas (24 ans) a vécu un dernier été compliqué à Nantes, qu’il souhaitait quitter à deux ans de la fin de son contrat. Mais sa direction et Antoine Kombouaré, son entraîneur, s'étaient opposés à son départ faute de solutions séduisantes pour remplacer le milieu de terrain, alors courtisé par Lille.

Dans une interview à Ouest-France, ce dernier est revenu sur cette période compliquée et expliqué pourquoi il avait demandé à ne pas jouer le match contre Toulouse (3-1, 4e journée de Ligue 1), quelques jours avant la fermeture du mercato.

"Je me suis retrouvé au cœur de discussions dans lesquelles je ne devais pas me retrouver"

"Je ne m’attendais pas à vivre ça, a-t-il déclaré. C’était une première pour moi. C’est difficile à vivre parce que je me suis retrouvé au cœur de discussions dans lesquelles je ne devais pas me retrouver. Pendant un mercato, il est logique que des équipes s’intéressent à des joueurs mais on ne doit pas se retrouver directement mêlé à ces sujets-là. Ça doit discuter entre clubs et quand tout est réglé, on me présente le dossier pour que je me décide. Là, c’est parti dans tous les sens et je me suis retrouvé dos au mur. Ce fut aussi un peu compliqué dans le vestiaire."

"Pas avec mes coéquipiers, précise-t-il. Eux m’ont toujours soutenu. Chacun veut le meilleur pour l’autre. Même si j’étais parti, ils auraient été contents pour moi. Psychologiquement, ce n’est pas simple parce que personne ne sait si je vais encore être là le lendemain. Je n’avais pas la tête au foot, au jeu. Il y avait plus d’appels extra-sportifs. Il fallait mettre un terme à ce feuilleton et je l’ai fait dès que j’ai pu en demandant à ne pas jouer contre Toulouse."

Il justifie son acte en assurant avoir tout fait pour "ne pas gâcher les trois années passées ici". "J’avais besoin de savoir ce que j’allais faire, où j’allais finir, ajoute-t-il. (...) J’ai dit que je ne voulais pas jouer contre Toulouse pour provoquer des réponses d’au-dessus. J’avais déjà perdu énormément de temps." Il explique alors s’être retrouvé "physiquement à la rue" et tire des enseignements de cet épisode. "Honnêtement, je devais mieux gérer cela, reconnaît-il. Comme c’était une première, je préfère l’avoir vécu là que plus tard. J’ai appris pour mieux appréhender une situation similaire si elle se représente."

Malgré un apport limité en Ligue 1 (2 buts, 1 passe, contre 2 buts et trois passes en Ligue Europa), Blas devrait de nouveau agiter le marché l’été prochain à un an de la fin de contrat.