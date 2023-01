EN DIRECT - OM: Tudor annonce plusieurs absents pour le match de Coupe de France

Pape Gueye: "Cela rentre dans nos têtes. C'est un match à élimination directe. On sait que s'ils marquent en premier, ça va être compliqué. On doit être deux fois plus vigilants."

"On en parlait dans le vestiaire, on se disait que le niveau de la L1 est de plus en plus relevé, tout le monde peut battre n'importe qui. Le niveau est de plus en plus fort, à nous de montrer ce dont on est capables. Il n'y a plus la Coupe d'Europe, ni la Coupe de la Ligue, on se doit de gagner ce match."