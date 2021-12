Incidents Paris FC-OL: Ferracci va porter plainte contre deux associations de supporters lyonnais

Invité de "Rothen s'enflamme" ce lundi sur RMC, trois jours après les incidents qui ont lieu au stade Charléty lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, Pierre Ferracci a annoncé son intention de porter plainte contre deux groupes de supporters lyonnais. Le président du PFC considère faire une faveur à l'OL en agissant de la sorte.

Pierre Ferracci continue sa tournée médiatique, trois jours après les incidents au stade Charléty qui ont provoqué l'interruption de la rencontre entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Le président du PFC était ce lundi l'invité de l'émission "Rothen s'enflamme", au cours de laquelle il a précisé son intention de porter plainte "contre les deux associations de supporters" lyonnais qui étaient présents vendredi.

Depuis un peu plus de vingt-quatre heures, Ferracci, qui défend bec et ongles son club tout en continuant de cogner sur Jean-Michel Aulas et l'OL, a fait part de sa volonté de porter plainte contre "plusieurs personnes". Cette fois, le président de 69 ans a donc précisé qu'il s'agissait d'une plainte à l'encontre des Bad Gones et de Lyon 1950, deux des principaux groupes de supporters lyonnais.

"Je vais aider Lyon"

"Je vais contribuer demain - et je ne plaisante pas - à aider Lyon. Et j'espère qu'ils m'aideront demain si j'ai le même problème. Je vais aider Lyon en portant plainte contre les deux associations, qui ne font pas leur boulot", a indiqué Ferracci sur RMC. Le président du PFC dénonce le comportement de ces groupes de supporters qui, selon lui, "protègent des individus" à l'origine des violences.

"Il faut des mesures radicales contre ces associations et, si besoin, des mesures radicales contre les clubs qui protègent ces associations et qui protègent donc indirectement ces individus", a assuré Ferracci. Selon le président parisien, "la vraie sécurité, c'est de faire la chasse à ces voyous, et qu'on les empêche de rentrer dans les stades. Il y a des mesures radicales à prendre, je n'hésite pas à le dire."

Une plainte prévue contre "les complices" du stade Charléty

Persuadé que "Aulas ne fait pas le boulot sur la gestion des supporters et que ces derniers ont pris le contrôle du club", Ferracci a invité le président lyonnais à "faire comme ce qu'a fait Leproux du côté du Paris Saint-Germain". À savoir un plan, instauré en 2010, mis en place afin de pacifier les tribunes du Parc des Princes après la mort d'un supporter du PSG lors d'une bagarre entre groupes de fans du club parisien.

Au-delà de sa plainte contre les deux groupes de supporters lyonnais, Ferracci a également annoncé son intention de porter plainte "contre les complices, qui ont aidé à faire entrer des objets contondantes." À savoir très certainement des stadiers qui, par une fouille et un palpage très légers à l'entrée du stade Charléty, ont permis à des supporters parisiens d'accéder aux tribunes proches du parcage lyonnais avec des armes (nunchaku, barre de fer). Un défaut de sécurité qui a entraîné les débordements de vendredi dernier.