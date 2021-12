Incidents Paris FC-OL: Ferracci dénonce des "pressions" de Lyon sur la commission de discipline

Invité de Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, Pierre Ferracci, président du Paris FC, s’en est à nouveau pris à Jean-Michel Aulas, son homologue lyonnais, après les incidents de vendredi soir en Coupe de France. Il dénonce notamment "la pression de l’OL sur la commission de la FFF".

Le match entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais est encore loin d’être terminé. Trois jours après l’arrêt de la rencontre à la mi-temps après des incidents survenus dans les tribunes de Charléty, les échanges se poursuivent entre les présidents. Pierre Ferracci, du côté du Paris FC, s’en est à nouveau pris à l’OL et Jean-Michel Aulas.

"C'est ça la pression de l'OL sur la commission de la FFF"

"Certains prennent plus leurs responsabilités que d'autres", estime-t-il ce lundi dans Rothen s’enflamme sur RMC, pointant du doigt l’OL et son président. "Quand il y a eu le tirage au sort des 16e de finale, Lyon a communiqué en disant que s'il battait le PFC, il jouerait contre Nice. C'est ça la pression de l'OL sur la commission de la FFF", poursuit-il.

"Le président Aulas ne tient pas ses supporters, ajoute Ferracci, qui avait déjà critiqué son homologue lyonnais à plusieurs reprises. Réunion à la préfecture 48 heures avant, avec une procédure validée par le club. La femme qui s'occupe de la sécurité des Lyonnais a dit qu'ils allaient s'en occuper. Et finalement les supporters sont arrivés bourrés. On va porter plainte et les plaintes seront ciblées et vont permettre à Aulas et son club de faire le ménage".

"C'est essentiellement la faute des Lyonnais"

Actuellement réunie, la commission de discipline de la FFF discute des suites de ce 32e de finale de Coupe de France et des sanctions à adopter. "C’est essentiellement de la faute des Lyonnais", persiste Ferracci, alors que Jean-Michel Aulas avait estimé que "les reponsabilités sont partagées". Pendant que les deux clubs se déchirent, le verdict final se dessine, en coulisses.