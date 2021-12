Incidents Paris FC-OL: Ferracci charge encore Aulas et réclame un "plan Leproux" à la lyonnaise

Interrogé sur RMC ce samedi, Pierre Ferracci, le président du Paris FC, s'est exprimé sur les incidents survenus vendredi face à Lyon, en chargeant une nouvelle fois Jean-Michel Aulas et en défendant son club, qui ne doit pas "être sanctionné".

Pierre Ferracci en remet une couche. Au lendemain des incidents de Paris FC-OL, le président du club parisien était invité des Grandes Gueules du Sport et a fait le point sur cette nouvelle soirée de chaos, en taclant une nouvelle fois Jean-Michel Aulas et en défendant son club, qui ne doit pas "être sanctionné".

>> Sa version des incidents

"Je suis toujours en colère, on avait rempli Charléty comme contre Lens il y a deux ans, où 7000 supporters lensois étaient venus. Il y avait moins de stewarts qu'hier mais tout s'était bien passé. Hier, il y avait beaucoup d'enfants et de clubs partenaires qui étaient venus en famille. Beaucoup étaient dans le virage qui jouxtait le parcage des ultras lyonnais, de cette bande d'abrutis, qui n'auraient dû jamais mettre les pieds à Charléty. Il y avait une très belle première mi-temps, puisqu'on avait bien résisté. Il ne fallait pas faire arriver ces supporters à Charléty. On était au courant de leur arrivée. Le fait qu'ils arrivent à la Gare de Lyon à 20h30, très peu de temps avant le match, c'était créer des conditions pour que les incidents se produisent. Beaucoup d'entre eux ont dû beaucoup boire entre Lyon et Paris. Il y avait des supporters lyonnais à côté de nous. Quand l'OL a égalisé, ils ont sauté de joie et il n'y a eu aucun problème."

>> Ce qu'il reproche à Jean-Michel Aulas

"Après ce qu'il s'est passé lors d'OL-OM, je rappelle que ces deux clubs sont administrateurs de la LFP. Jean-Michel (Aulas) est membre du Comex de la Fédé. Quand vous entrez dans le stade, vous pouvez faire passer des fumigènes, des chaînes de vélo. Si Jean-Michel (Aulas) ne fait pas le ménage dans ses supporters, il va tirer l'OL et le foot français vers le bas. Je n'ai rien contre lui mais il est dans le déni total. Il faut interdire les supporters de stade pendant des années. Les joueurs lyonnais étaient abasourdis, même Jean-Michel Aulas. Mais il faut qu'il se réveille. Il ne peut pas parler de co-responsabilité !" Le président du Paris FC appelle Jean-Michel Aulas à un "plan Leproux" à la lyonnaise [du nom de l’ancien président du club qui l’a mis en place au PSG à l’été 2010, ndlr].

"Il faut que Jean-Michel comprenne que s'il ne fait pas ce que Robin Leproux au PSG, s'il ne fait pas le ménage dans ses supporters, il va tirer l'OL et le foot français vers le bas."

>> Ce qu'il veut comme sanction

Pierre Ferracci persiste et signe, le Paris FC ne doit pas être sanctionné. "C’est évident que ce n’est pas le Paris FC qui doit être sanctionné demain. Il faut arrêter. On a un championnat à jouer, on a des joueurs qui se sont mobilisés hier, qui sont en train de s’entraîner parce que mardi il y a un match contre Amiens. Il faut prendre des mesures en correspondances avec les incidents qui ont été créés clairement par des supporters lyonnais, et qui ont frappé des jeunes supporters et puis des adultes aussi du Paris FC qui étaient là pour faire la fête. Quand je vous dis ça, vous tirez les conclusions qui s’imposent et la fédération, j’espère, prendra la bonne décision. Il faut viser les individus, les clubs de supporters et les clubs, sinon on ne va pas s'en sortir. Il faut des sanctions radicales."

>> Ce qu'il veut pour le sort du match

Alors que les 16es de finale de la Coupe de France sont prévus le week-end des 2 et 3 janvier, le délai pour faire rejouer cette rencontre est très court, si jamais ce match doit se rejouer.

"On a un championnat à jouer avec Amiens ce mardi. Thierry a fait tourner hier. On va attendre que la Fédération prenne une décision. Ces gens-là ne doivent plus remettre un pied dans un stade. Pour nous le préjudice est énorme, on est dans la course pour la montée en Ligue 1, on construit petit à petit un projet. Hier il y avait des milliers de personnes qui sont venues pour nous soutenir et quelques centaines qui sont venus pour soutenir l’Olympique Lyonnais. Le football n’a pas retrouvé les spectateurs qu’il avait en 2019 avant la pandémie, vous croyez qu’on va retrouver maintenant facilement tous les gamins, tous les adultes qui sont venus hier pour nous soutenir ? Les gens vont avoir peur de venir au stade si c’est pour voir la moitié d’un match ça commence à bien faire. Oui le football est en danger, tout le monde le sait."