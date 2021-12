Paris FC-OL: de gros incidents entre supporters au stade Charlety, le match définitivement interrompu

Le 32eme de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais a été marqué par des incidents entre supporters à la pause ce vendredi au stade Charléty. Après 50 minutes d'attente, le match a été définitivement interrompu.

Des débordements, encore et toujours. Ce vendredi, c’est le stade Charléty, dans le XIIIeme arrondissement de Paris qui est le théâtre d’incidents entre supporters à l’occasion du 32eme de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais. A la pause, alors que le score était de 1-1 entre le pensionnaire de Ligue 2 et celui de Ligue 1, des supporters lyonnais ont lancé des fumigènes dans une tribune située à côté, entraînant un mouvement de foule, puis des bagarres et enfin l’envahissement du terrain. Les forces de l’ordre ont tenté de rétablir le calme mais la tension était toujours palpable et apès 50 minutes d'attente, le speaker a annoncé l'arrêt définitif de la rencontre.

>> Le match Paris FC-Lyon en direct

"La sécurité, c'était zéro !"

"Je suis dégoûté, c'est n'importe quoi, a commenté sur RMC Louis, un spectateur, supporter de l'OL, qui avait décidé de quitter le stade, écoeuré. J'étais à côté du parcage des Bad Gones. A la mi-temps, des gars derrière ont commencé à escalader et à se battre. Il y avait beaucoup de personnes cagoulées. Ils avaient des ceintures. Ils voulaient casser le plus de gueules. Je ne sais si on peut appeler ça des supporters mais c'est une partie du parcage lyonnais qui a provoqué un énorme mouvement de foule. Il y a eu un mouvement de panique. Ce sont des tarés ! Franchement, j'ai eu peur pour ma sécurité. C'est hallucinant après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment avec l'OL. La sécurité, c'était zéro ! Les CRS sont arrivés 10 minutes après."

Ces nouvelles violences surviennent au lendemain des mesures adoptées par le gouvernement pour tenter d'assurer davantage de sécurité dans les stades. Du match entre Nice et l'OM cet été aux récents incidents lors du choc OL-OM avec le jet de bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet, le foot français est gangréné depuis plusieurs mois par la violence dans les stades.