Incidents Paris FC-OL: Aulas veut des "responsabilités partagées" et annonce porter plainte

Jean-Michel Aulas a défendu la position de l’OL après les incidents ayant entraîné l’arrêt de son match de Coupe de France contre le Paris FC ce vendredi à Charléty. Le président lyonnais a annoncé vouloir porter plainte après ces débordements et défend sa thèse d’une responsabilité partagée avec le PFC.

La Coupe de France est une fête pour le football… sauf quand une poignée d’individus décide de gâcher la soirée. Ce vendredi à Charléty, le 32e de finale entre le Paris FC et l’OL a été définitivement arrêté dès la mi-temps suite à de graves incidents entre supporters dans les tribunes.

Si Pierre Ferracci, président parisien, a dénoncé le comportement et la violence des supporters rhodaniens, son homologue Jean-Michel Aulas a raconté une autre version de la soirée.

"Les responsabilités sont partagées, c'est un souci de société... plein d'éléments me montrent qu'on a une responsabilité et qu'on va faire le ménage mais les premiers jets de pétards sur les supporters lyonnais n'ont pas été faits entre Lyonnais, a estimé le président de l’OL lors d’un point presse improvisé. Donc il y a eu une rébellion. On a bien vu aussi sur le terrain que des centaines de personnes n'étaient pas lyonnaises. Il faut faire l'analyse et reconnaître la responsabilité. On sanctionnera, mais on ne peut pas porter l'ensemble de la responsabilité. Il faut tout analyser."

L’OL porte plainte

Sanctionné d’une suspension ferme de cinq matchs en raison de son comportement en marge du match OL-OM en Ligue 1, où des débordements et un jet de bouteille sur Dimitri Payet a entraîné l’arrêt de la rencontre, Jean-Michel Aulas a aussi rappelé que Lyon était aussi victime dans cette affaire.

"On prendra des mesures extrêmement sévères à l'encontre de tous les gens qui vont être identifiés. On connaît ceux qui devaient venir sur ce déplacement, a encore rappelé le président Aulas. D'autres sont sur la région parisienne et dont on n'a pas les identités. On est en train de porter plainte pour montrer que notre volonté est de sanctionner ceux qui le méritent mais aussi de trouver la responsabilité de ce qu'il s'est passé."