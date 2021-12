Paris FC-OL: des supporters présents à Charléty racontent les débordements

Le match de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL a été interrompu après des incidents entre supporters des deux équipes à la mi-temps (1-1). Plusieurs spectateurs ont raconté pour RMC le déroulé des événements d'une nouvelle soirée décevante pour le football tricolore.

En déplacement à Paris, pour affronter le PFC à Charléty, l'OL espérait passer une soirée tranquiller et se relancer lors de son 32e de finale de Coupe de France. Mais après un début de match compliqué pour les protégés de Peter Bosz, sauvés du pire par l'égalisation de Moussa Dembélé avant la pause, le match a dégénéré pendant la pause. Comme malheureusement trop souvent cette saison, les supporters des deux équipes se sont rendus coupables de débordements.

Malgré la présence des joueurs pour débuter la seconde période, plusieurs bagarres ont éclaté en tribunes et poussé les officiels à retarder la reprise du jeu. Lassés de cette situation, plusieurs spectateurs présents à Charléty ont exprimé leur courroux en témoignant à l'antenne de RMC sur ce qu'ils ont vu.

"Je suis dégoûté, c'est n'importe quoi, a commenté Louis, un spectateur, supporter de l'OL, qui a décidé de quitter le stade, écœuré. J'étais à côté du parcage des Bad Gones. A la mi-temps, des gars derrière ont commencé à escalader et à se battre. Il y avait beaucoup de personnes cagoulées. Ils avaient des ceintures. Ils voulaient casser le plus de gueules. Je ne sais si on peut appeler ça des supporters mais c'est une partie du parcage lyonnais qui a provoqué un énorme mouvement de foule. Il y a eu un mouvement de panique. Ce sont des tarés! Franchement, j'ai eu peur pour ma sécurité. C'est hallucinant après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment avec l'OL. La sécurité, c'était zéro! Les CRS sont arrivés 10 minutes après."

"L’image que l’on donne du sport est déplorable"

Après plus de cinquante minutes d'attente, la rencontre a finalement été arrêtée définitivement. Au grand dam de ces fans venus voir un match de football sans aucune volonté d'en découdre. Une nouvelle fois, le comportement de certains a gâché la fête des autres.

"Je n’ai pas les mots, je n’ai pas les mots, a de son côté estimé Hugo, un autre spectateur présent à Charléty pour RMC. Je ne suis pas un grand habitué des stades mais cela s’était bien passé. Là, pendant la mi-temps, on a vu des supporters lyonnais taper. On a vu des coups qui rappellent des images terribles des années 90 avec les hooligans anglais. On a vu des tirs de fumigènes dans les travées du stade. On a vu des fumigènes tirés là où il y avait des gens. Après il y a eu un envahissement de terrain. Moi ce qui m’ulcère au plus haut point c’est que je suis à côté du kop des supporters du Paris FC et certains fans sont descendus pour en découdre avec les autres supporters. On est dans le froid, il y a des enfants et des familles. L’image que l’on donne du sport est déplorable. Je ne vais pas dire que ce sont toujours les mêmes mais il faut se poser les questions. Quelle image on donne du sport en France. C’est dramatique. C’est dramatique."