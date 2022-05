L'incroyable promesse de Blas à Kombouaré dès le début de parcours de Nantes en Coupe de France

Ludovic Blas a mené le FC Nantes à une quatrième victoire en Coupe de France samedi soir face à Nice (1-0), en marquant l'unique but de la rencontre sur penalty. Capitaine un peu surprise des Canaris pour la compétition, l'ancien Guingampais avait fait une promesse à Antoine Kombouaré dans le vestiaire en décembre.

C'est l'histoire d'un petit morceau de tissu à la grande signification: le brassard de capitaine du FC Nantes. Si Antoine Kombouaré a titularisé Alban Lafont dans les cages pour la finale de la Coupe de France contre Nice samedi soir - comme il l'avait annoncé en conférence de presse d'avant-match - le technicien a choisi de laisser le brassard à Ludovic Blas.

L'ancien joueur de Guingamp lui a bien rendu. En plus de mener ses troupes, il a signé le but de la victoire nantaise en deuxième période, avec un penalty transformé, pour offrir une quatrième Coupe de France aux Canaris. Un trophée, le premier depuis plus de 20 ans, qui permet aussi à Nantes de décrocher un billet pour la prochaine Ligue Europa.

"Je vais nous emmener au Stade de France et je vais soulever la Coupe de France"

En conférence de presse, Antoine Kombouaré a raconté les dessous de ce choix payant: "Je vais vous faire une confidence. Le premier match à Sochaux (32es de finale, victoire aux tirs au but ndlr), j'avais ma petite idée mais j'ai donné le brassard de capitaine à Ludo Blas dans le vestiaire, juste avant d'aller à l'échauffement. Il m'a tout de suite dit 'coach, c'est une grande fierté et je vais nous emmener au Stade de France, et je vais soulever la Coupe de France'." C'était en décembre.

"A partir de là, j'étais prisonnier de ces paroles, sourit Kombouaré. Alors bien sûr, j'ai choisi Alban (Lafont) pour cette finale au détriment de Rémy Descamps, qui ne déméritait pas et a fait de grands matchs. Mais par contre, le brassard de capitaine... c'était sûr que c'était Ludo qui était destiné à soulever la coupe. C'était pour lui." Le destin sans doute.