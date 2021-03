PSG: Florenzi et Neymar se sont entraînés ce dimanche

Absents ce samedi lors de Brest-PSG en Coupe de France (0-3), Neymar et Alessandro Florenzi se sont entraînés ce dimanche avec ceux qui n’ont pas ou peu joué en Bretagne. Des nouvelles rassurantes en vue du match face au FC Barcelone en Ligue des champions ce mercredi.

Le suspense demeure autour de la présence de Neymar pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Le Brésilien sera-t-il dans le groupe pour affronter le FC Barcelone ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), son ancien club?

Absent ce samedi lors de la victoire du PSG face au Stade Brestois en 16e de finale de la Coupe de France (3-0), Neymar a participé à une séance individuelle le même jour au Camp des Loges. Il en a été de même pour le latéral Alessandro Florenzi. Les deux joueurs se sont également entraînés ce dimanche avec leurs coéquipiers qui n’ont pas ou peu joué en Bretagne. Des nouvelles rassurantes donc, à trois jours d’affronter Barcelone.

Neymar a repris cette semaine

Blessé aux adducteurs depuis le 10 février, Neymar a repris l'entraînement ces derniers jours et peut espérer être dans le groupe pour le huitième retour. Sans lui à l'aller, ses coéquipiers ont pris un net avantage au Camp Nou (4-1), avec un triplé de kylian Mbappé, étincelant en l'absence du Brésilien et d'Angel Di Maria.

Neymar ou non, Mauricio Pochettino s'est montré confiant ce samedi après la victoire face à Brest. "Depuis deux mois que je suis en France, je vois qu'il y a une panique terrible par rapport aux blessures, à la préparation, à tout ce qui précède un match comme celui qu'on va jouer contre le Barça, a estimé le coach du PSG. Je n'ai pas ce conditionnement parce que je ne suis là que depuis deux mois. Il y a différentes approches, ce n'est pas pareil de jouer en Coupe de France, en Ligue 1 ou en Ligue des champions. L'équipe sera prête pour rivaliser. On va chercher à trouver la meilleure stratégie possible et le meilleur plan de jeu pour passer au tour suivant." Peut-être avec Neymar.