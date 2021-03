PSG: Mbappé insiste sur la "sérénité" avant le Barça

Au micro de France 2 après la victoire 3-0 du PSG contre le Stade Brestois en Coupe de France, Kylian Mbappé a parlé de l'état d'esprit du groupe parisien avant la réception du Barça en Ligue des champions. Le champion du monde l'assure: la sérénité règne.

Le PSG ne fait pas une montagne de la revanche face au FC Barcelone. C'est le message envoyé samedi soir par Kylian Mbappé, à quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions (mercredi en exclusivité sur RMC Sport 1). "On se prépare normalement, comme on l'a toujours fait, et sereinement surtout", a déclaré le champion du monde français, au micro de France 2 après la victoire 3-0 contre le Stade Brestois pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. Tout en précisant que le groupe était "très bien" sur le plan mental.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

À propos du match en terre bretonne, que le PSG a globalement maîtrisé, Kylian Mbappé, auteur de l'ouverture du score dès la 9e minute, a confirmé que l'objectif était de ne pas gaspiller les forces: "C'est une équipe pas facile à jouer chez elle. Une équipe joueuse qui prône un beau football, félicitations à eux. On avait l'ambition de se qualifier, de tout de suite se mettre à l'abri. C'est ce qu'on a fait".

"Un autre contexte"

Tout en admettant que le PSG a "souffert un peu" à certains moments de la rencontre, Kylian Mbappé a fait comprendre que le choc contre Lionel Messi et ses coéquipiers serait tout autre: "Le match d'aujourd'hui était important. Si on perdait, on était éliminés. Maintenant, on bascule sur une autre compétition. C'est un autre contexte".

Son de cloche similaire chez Mauricio Pochettino. "On dit toujours que c'est match après match. Pour le PSG, il faut gagner tous les matchs, toutes les compétitions. (...) Si on arrive à répéter ces mêmes performances...", a-t-il déclaré au micro d'Eurosport. Quant à la préparation du groupe, sa réponse est positive: "Je suis content de la façon dont travaillent les joueurs sur le terrain. Je suis heureux de la façon dont ça se passe".