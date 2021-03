PSG-Barça: "Vous nous soûlez avec la remontada!", lâche Diallo

Après la qualification du PSG à Brest (3-0) en 16es de finale de la Coupe de France, les têtes se tournent vers la réception du Barça mercredi (21h sur RMC Sport) en huitième de finale retour de Ligue des champions. Interrogé sur la remontada de 2017, Abdou Diallo a fait part de son agacement.

"Vous nous soûlez avec la remontada!": le message d'Abdou Diallo a le mérite d'être clair. Après la qualification du PSG à Brest (3-0) en 16es de finale de la Coupe de France ce samedi, c'est la réception du Barça qui s'annonce, mercredi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport), en huitième de finale retour de Ligue des champions.

Et qui dit FC Barcelone dit fantôme de la remontada de 2017. Après avoir gagné 4-0 à domicile à l'aller, Paris avait craqué au Camp Nou (6-1) pour finalement prendre la porte. Le contexte n'avait rien à voir, avec un retour en Espagne, un stade plein et des joueurs différents... avec un Neymar dans le camp d'en face.

"Il y a de nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose"

"C'était avant, il y a de nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose, insiste aujourd'hui Abdou Diallo en zone mixte. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l'adversaire et on se respecte nous-mêmes. Et puis on va faire le maximum."

Sur France 2 un peu plus tôt, Kylian Mbappé affichait un mélange de sérieux et de sérénité en évoquant la préparation de la rencontre: "On se prépare normalement, comme on l'a toujours fait, et sereinement surtout", a déclaré le champion du monde français. La recette de la réussite et de la qualification?

