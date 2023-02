Lille: "Nous avons clarifié les situations", assure Fonseca après son altercation avec Létang

Interrogé au sujet des tensions avec Olivier Létang, Paulo Fonseca n'a pas démenti cette discussion animée. L'entraîneur portugais ne s'est néanmoins pas étalé sur cette altercation.

Au LOSC, le groupe vit bien. On aurait pu en douter après la révélation, par Foot Mercato, d'une discussion tendue entre Paulo Fonseca et Olivier Létang. L'entraîneur et le président lillois ont eu une vive explication avant le match remporté sur la pelouse du Stade Rennais (3-1).

Si la nature de l'échange entre les deux hommes importants du club nordiste n'a pas fuité, elle a tout de même fait parler. C'est pourquoi le Portugais a été interrogé à ce sujet lors de son passage en conférence de presse ce mardi, en marge du huitième de finale de Coupe de France face à l'OL.

Paulo Fonseca a préféré ne pas en dévoiler plus, en ne s'étalant pas sur le sujet lorsqu'on lui a demandé si les affirmations étaient vraies. Le natif de Maputo a été bref: "Je ne veux pas parler de cette question. Nous avons parlé et clarifié les situations."

Un mercato calme à l'origine des tensions ?

A la lutte pour les places européennes et encore en lice en Coupe de France, le coach lusitanien aurait souhaité voir son effectif renforcé pour la deuxième partie de saison. Il n'en fut rien, Benoît Costil étant la seule recrue hivernal, dans le but de remplacer le deuxième gardien, Leonardo Jardim, rentré au Brésil.

N'entrant pas dans les plans de Fonseca, Isaac Lihadji a rejoint Sunderland dans l'espoir de prendre en expérience. Troisième joueur parti cet hiver, Akim Zedadka n'a pas été remplacé malgré son statut de doublure dans le couloir droit. En perdant son international algérien - prêté à Auxerre - l'ancien entraîneur de la Roma se retrouve dans l'obligation de bricoler sur le côté droit de sa défense.