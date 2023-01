Mercato: en échec total à Lille, Lihadji rejoint Sunderland en D2 anglaise

Présenté comme un très grand espoir du football français à son arrivée à Lille en juillet 2020, Isaac Lihadji va tenter de relancer sa carrière. Dans une impasse chez les Dogues, il a été transféré à Sunderland ce jeudi.

Son choix de quitter l’OM pour signer son premier contrat professionnel à Lille avait suscité énormément de débats à l’été 2020. Car Isaac Lihadji était alors considéré comme un grand espoir du football français. "Le projet m'a beaucoup intéressé, c'est un club qui fait confiance aux jeunes et dont le jeu me correspond. La pression, je ne la connais pas", disait-il au moment de sa signature, considéré par ses dirigeants comme "un très prometteur international français".

Mis au placard par le Losc

Deux ans et demi plus tard, le cadre a bien changé. Devenu indésirable dans le Nord, la faute à des prestations décevantes, l’ailier de 20 ans s’en va par la petite porte, direction l’Angleterre. Il s’est engagé jeudi pour deux ans et demi en faveur de Sunderland, actuel 9e de Championship, le deuxième échelon du football anglais. Lille l’avait déjà poussé vers la sortie lors du dernier mercato, sans toutefois parvenir à s’en séparer.

"Son avenir n'est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre d'entre elles. Il y avait de très belles opportunités, je n'ai pas compris son choix. Je le dis. A lui de savoir ce qu'il veut faire, s'il veut jouer au football ou non. C'est à lui de se décider", avait lâché le président des Dogues, Olivier Létang, en septembre.

Envoyé en réserve, il n’a joué aucun match avec l’équipe première lors de la première partie de saison, après avoir eu droit à 13 apparitions en Ligue 1 lors de l’exercice précédent. A Lille, Lihadji aura disputé au total 39 rencontres, pour un bilan personnel d’un but et cinq passes décisives.

En échec total, il va donc tenter de se relancer du côté de Sunderland, dont le propriétaire est un certain Kyril Louis Dreyfus, fils de Margarita et Robert Louis Dreyfus. Le club prend de plus en plus l’accent français puisque Lihadji partagera le vestiaire avec Edouard Michut (19 ans), prêté depuis le début de la saison avec option d’achat par le PSG. Il évoluera aussi avec le milieu défensif Abdoullah Ba (19 ans), acheté au Havre l’été dernier.