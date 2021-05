Montpellier-PSG : Pochettino explique pourquoi Neymar était remplaçant

Si le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France après avoir battu Montpellier (2-2, 5 t.a.b à 5) mercredi soir en demi-finale à la Mosson, sa star, Neymar, a débuté le match sur le banc des remplaçants avant d’entrer en fin de rencontre. Son entraîneur Mauricio Pochettino a expliqué pourquoi après le match.

Le Paris Saint-Germain a eu chaud. A Montpellier, les Parisiens ont dû attendre la séance des tirs au but pour obtenir leur ticket pour la finale de la Coupe de France. Victorieux 6 tirs au but à 5, les joueurs de Mauricio Pochettino avaient été à la peine durant le temps réglementaire, les Héraultais arrachant le nul 2-2. Côté parisien, si Kylian Mbappé a encore une fois été à la hauteur de son statut avec un nouveau doublé, le champion du monde évoluait sans son complice Neymar.

"Il a eu un peu de fièvre"

Le Brésilien était en effet remplaçant au coup d’envoi de cette demi-finale à la Mosson. "J'ai laissé Neymar sur le banc parce qu'il a eu un peu de fièvre, un refroidissement, il n'était pas en condition de débuter le match, a expliqué Mauricio Pochettino après la qualification du Paris Saint-Germain. C'est une des raisons principales pour lesquelles il n'a pas démarré le match. Si on avait mené largement il ne serait pas rentré, mais à 2-2, quand il restait cinq minutes et qu'on pouvait finir aux tirs au but, je l'ai fait entrer en jeu. Dommage qu'il ait pris un carton jaune qui va lui coûter une suspension."

Averti pour avoir laissé trainer ses crampons sur Savanier, l’ancien Catalan, sous le coup d’un sursis après son expulsion face à Lille, va devoir purger un match de suspension. Sera-ce pour la finale de la Coupe de France mercredi prochain ? Tout dépendra de la date de la réunion de la commission de discipline. L'autre demi-finale opposera ce jeudi soir l'AS Monaco à la formation de N2 Rumilly Vallières.