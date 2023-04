Nantes: "Avec Hadjam, on est d'accord", Kombouaré calme la polémique sur le ramadan

Antoine Kombouaré se passera à nouveau de Jaouen Hajdam pour la demi-finale de Coupe France face à l’OL, ce mercredi à la Beaujoire (21h10). Le coach de Nantes n’a pas retenu le latéral gauche pour disputer cette affiche car il ne souhaite pas interrompre son jeûne du ramadan.

Antoine Kombouaré persiste et signe. Le coach de Nantes a une nouvelle fois décidé de se passer des services de Jaouen Hadjam pour affronter l’OL, ce mercredi à la Beaujoire (21h10), en demi-finale de la Coupe de France (21h10). Le latéral gauche d’origine algérienne n’a pas été retenu dans le groupe des Canaris car il ne souhaite pas interrompre son jeûne du ramadan.

"Il n’y a pas de polémique. Il n’y pas de sanction, a expliqué Kombouaré en conférence de presse. Moi, je suis entraîneur. Il y a des règles de vie. Il y a un cadre que j’ai mis. Ceux qui ne respectent pas ça ne sont pas sélectionnables. Mais il n’y aucun souci. Une fois qu’il aura fini le ramadan, il sera à nouveau intégré dans le groupe. C’est mon boulot, je mets un cadre, des règles. Après, il faut que tout le monde se plie aux règles que je mets en place. C’est aussi simple que ça."

"Il n'y a pas de sanction du tout"

"Ce n’est pas moi qui me prive de lui, c’est lui qui ne souhaite pas, pour des convictions religieuses… Mais moi je respecte hein, a poursuivi le coach kanak. Et je vous dis, il n’y a pas de sanction du tout. La preuve, c’est que dans la semaine, ceux qui jeûnent et qui font le ramadan, s’entraînent. On adapte les séances pour eux. Quand il y a deux séances, ils ne s’entraînent pas, parce qu’on les protège, on les aide. Mais les jours de match, je préfère que les garçons mangent avec nous, parce qu’au-delà de prendre des forces pour le match, c’est aussi un moment de partage. Après, si tu ne veux pas, il n’y a pas de souci. Mais c’est les règles que j’impose."

Relancé sur le fait que d’autres clubs acceptent que leurs joueurs participent aux matchs malgré leur jêune, Antoine Kombouaré a répondu: "Qu’on soit bien d’accord, dans les autres clubs, ils appliquent les règles qu’ils veulent. Moi, ici à Nantes, comme partout où je suis passé, c’est ce que j’ai toujours fait. Ce sont mes règles à moi. Ceux qui ne sont pas d’accord, pas de souci. Mais il n’y a pas l’envie de polémiquer ou de créer des situations difficiles pour les joueurs. Moi, je protège mes joueurs en même temps. Il ne faut pas oublier ça. On part au vert pour préparer le match ensemble, manger ensemble, partager et discuter à table, pour pouvoir être forts tous ensemble pour le match."

"Des règles valables pour tout le monde"

L’entraîneur du FC Nantes assure que Jaouen Hadjam comprend parfaitement sa décision. Le joueur de 20 ans devrait même prochainement prendre la parole pour s’expliquer à ce sujet. "Avec Jaouen, on en parle tous les deux et on est d’accord, affirme Kombouaré. Lui respecte ce que je mets en place et moi je respecte le fait qu’il veuille jeûner. Mais il y a des règles qui sont valables pour tout le monde".