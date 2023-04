Ramadan: le coup de gueule de Demba Ba après la mise à l’écart à Nantes de Hadjam par Kombouaré

La décision d’Antoine Kombouaré de mettre à l’écart Jaouen Hadjam après que le défenseur a refusé de reporter son jeûne les jours de match continue de faire réagir. Dimanche, Demba Ba a vivement critiqué ce choix.

La décision d’Antoine Kombouaré continue de faire réagir. Ce week-end, Jaouen Hadjam a été écarté du groupe du FC Nantes pour la réception de Reims (0-3) après avoir refusé de reporter son jeûne le jour des matchs. Pendant un mois, les musulmans doivent, selon les préceptes de leur religion, s’abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil.

Antoine Kombouaré a justifié son choix par l’incompatibilité, selon lui, d’une telle pratique avec les exigences du haut niveau. "Je respecte le fait qu’il jeûne, mais il doit respecter la règle que j’ai mise en place, c’est valable pour tout le monde. Ils sont six à faire le Ramadan, et il n’y a que Jaouen qui ne mange pas les jours de match. Il n’y a pas de souci, il n’y a aucune sanction. Simplement, quand tu ne manges pas, tu n’es plus dans le groupe, tu n’es pas sélectionné", a détaillé le coach des Canaris en conférence de presse dimanche.

"Est-ce une bonne chose de demander à quelqu'un de mettre de côté ce qui fait son identité?"

Mais cette justification n’a visiblement pas convaincu Demba Ba. Dans une série de tweets publiés dimanche, l’ancien international sénégalais a déploré cette mise à l’écart. "Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental me sidere. Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté IDENTITAIRE d'une personne. Une simple question, est-ce une bonne chose de demander à quelqu'un de mettre de côté ce qui fait son identité?", se demande l’ex-attaquant de Newcastle et Chelsea.

"A l'image d'un Klopp, un management adapté serait selon moi de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent performer. Et s'ils ne performent pas, alors qu'ils soient justement écartés, pour des raisons sportives et non identitaires." Le message est passé.