Nantes: "être en finale de Coupe de France et quasi relégable en Ligue 1, ça ne fusionne pas bien", regrette Centonze

Interrogé mardi par RMC Sport après l'entraînement ouvert au public, le Nantais Fabien Centonze a confié son incompréhension face au statut de finaliste en Coupe de France de son équipe - qui défie Toulouse samedi (21 heures) - et la bagarre pour le maintien qu'elle mène en championnat.

Après son nul arraché in extremis dimanche dernier face à Troyes (2-2) en Ligue 1, qui avait fait naître une polémique d'arbitrage sur le but de l'égalisation, Nantes a basculé en mode Coupe de France.

Avant de défier Toulouse samedi soir (21 heures) en finale, la deuxième consécutive pour les Canaris, les joueurs d'Antoine Kombouaré ont pu compter sur le soutien de plus de 500 supporters qui ont assisté, mardi après-midi, à une séance d'entraînement ouverte au public. L'occasion de prendre des forces pour Ludovic Blas et ses partenaires avant d'aller défendre leur couronne au stade de France.

"En finale mais quasi relégables", les Nantais pris entre deux émotions contradictoires

Il n'en reste pas moins que, contrairement à la saison dernière, les Nantais ne sont pas tout à fait dans la meilleure des postures en championnat. 16es au classement, ils sont à égalité de points (32) avec Brest, 17e et premier relégable, et n'ont plus gagné depuis 9 matchs en Ligue 1. Une situation particulièrement inconfortable qui ne plaît pas au coach des Jaune et Vert, qui ne cesse de rappeler devant les médias que "la survie du club dans l'élite est plus importante que la Coupe de France".

Au micro de RMC Sport, le latéral droit Fabien Centonze a lui aussi regretté cette situation ambivalente. "On va essayer de switcher, d'oublier la Ligue 1 pendant cette semaine pour se focus sur la finale et essayer de l'emporter. Quand tu arrives à ce stade de la compétition, ce n'est pas un hasard, c'est que tu réalises normalement une bonne saison, c'est la logique des choses. Mais aujourd'hui, on est en finale mais quasi relégables. Je trouve que ça ne fusionne pas bien, c'est ça qui m'embête un peu. On va essayer de garder notre concentration pour ce match et, ensuite, on aura la tête à Brest."

Quatre jours après un potentiel nouveau sacre à Saint-Denis, les Canaris retrouvent en effet les Bretons, un concurrent direct pour le maintien, lors de la 33e journée de Ligue 1. De quoi faire dire qu'en cas de victoire, les festivités devraient être de courte durée pour Kombouaré et ses hommes. D'ailleurs, rien ne sera organisé dimanche dans la Cité des ducs.