Nantes-OL: envahissement de terrain à la Beaujoire pour fêter la qualification en finale

De retour en finale de la Coupe de France un an après sa victoire contre Nice, Nantes a fêté son succès face à Lyon (1-0) mercredi en demi-finale par un envahissement de terrain. La Beaujoire était en fusion autour des joueurs d'Antoine Kombouaré.

Les mêmes scènes de joie. La même folie. Il y a un an, les supporters de Nantes avaient célébré la qualification de leur équipe pour la finale de la Coupe de France par un envahissement de terrain, après la victoire contre Monaco (2-2, 4-2 tab).

>> Coupe de France: revivez Nantes-OL (1-0)

Ils ont remis ça ce mercredi soir. Bourreaux d’une pâle équipe lyonnaise (1-0) en demi-finale grâce à un but sublime de Ludovic Blas, les protégés d’Antoine Kombouaré ont été engloutis par une marée jaune au coup de sifflet final.

Nantes s'expose à des sanctions

Pleine à craquer, avec plus de 35.000 supporters déchaînés tout au long de la rencontre, la Beaujoire a rugi de bonheur une fois la qualification validée. Avec donc un envahissement de terrain et une sublime communion entre joueurs et amoureux de ce FCN. Certains, comme le portier Alban Lafont, sont même partis récupérer leur téléphone dans les vestiaires avant de revenir pour immortaliser ces moments magiques.

"C’est magnifique, tout ce que le football peut nous procurer. Même si ça déjà passé l’année dernière, c’est encore plus beau. Les supporters sont aussi importants que nous, on voit ce qu’ils peuvent nous apporter, l’atmosphère était encore incroyable", a confié au micro de beIN Sports le portier des Canaris, entré en première période après la blessure de Rémy Descamps. Nicolas Pallois, lui, s’est littéralement retrouvé au milieu des supporters.

Seul bémol : selon le diffuseur beIN Sports, les secours ont dû intervenir à quelques reprises pour soigner des supporters qui seraient tombés lors de l’envahissement de terrain. Et puis Nantes s'expose aussi à de lourdes sanctions. Avec le risque d'un huis clos infligé par la commission de discipline de la LFP.