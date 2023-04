Coupe de France: Nantes fait tomber Lyon et retrouve la finale grâce à un bijou de Blas

Grâce à un sublime but de Ludovic Blas, le FC Nantes a fait plier l’OL (1-0) ce mercredi en demi-finale de la Coupe de France. Le tenant du titre défendra son bien en finale contre Toulouse ou Annecy.

Le Stade de France peut se préparer à accueillir une nouvelle marée jaune le 29 avril. Un an après leur victoire face à l’OGC Nice, les Nantais ont gagné le droit de rejouer une finale de Coupe de France. Ce sera contre Toulouse ou Annecy. Avec l’objectif d’imiter leurs aînés, qui avaient réalisé le doublé en 1999 et 2000, avec des finales remportées contre Sedan puis Calais. Au cœur d’une saison décidément très particulière, avec un maintien encore loin d’être acquis en Ligue 1, le FCN d’Antoine Kombouaré se retrouve à une marche de décrocher une cinquième Coupe de France, après avoir fait tomber l’OL en demi-finale ce mercredi soir (1-0). Avec, pour fêter ça, un envahissement de terrain des supporters au coup de sifflet final, comme l'an dernier au même stade.

Pour Lyon, 9e de Ligue 1, c’est une terrible désillusion. Il n’y aura pas de trophée cette saison. Ni de qualification européenne (sauf miracle en championnat).

>> Revivez la demi-finale Nantes-Lyon

Entre deux formations incapables de se départager cette saison en championnat (0-0 à Nantes en janvier, 1-1 à Lyon en mars), le début de match aurait pu donner lieu à un long round d’observation. C’est tout l’inverse qui s’est produit. A guichets fermés, la Beaujoire a bien failli exploser dès la deuxième minute sur un corner repris au second poteau par Jean-Charles Castelletto d’une belle volée. Seule une très grosse parade d’Anthony Lopes a empêché les locaux d’ouvrir le score. Secoués d’entrée, les Lyonnais se sont ensuite efforcés de garder le cuir, articulés au départ en 3-4-1-2 avec Rayan Cherki en soutien d’Alexandre Lacazette et Bradley Barcola.

Le bijou de Blas

Dominateurs dans le jeu à défaut d’être dangereux, les hommes de Laurent Blanc ont encore eu chaud à la 32e. Après une passe en retrait ratée de Dejan Lovren et une sortie hasardeuse de Lopes, Samuel Moutoussamy a surgi pour faire trembler les filets. But ? Non, car position de hors-jeu sifflée par l’arbitre. Frustrant pour des Canaris contraints dans la foulée d’opérer un changement de gardien avec l’entrée d’Alban Lafont à la place de son habituel numéro deux, Rémy Descamps, blessé. Pas rassuré davantage par le début de seconde période de ses joueurs, inquiétés sur des tentatives de Mostafa Mohamed (47e) et Ludovic Blas (50e), Blanc s’est résolu à changer de plans rapidement : exit la défense à cinq et retour d’Houssem Aouar.

Mais à force d’être poussés par leur public, les Nantais ont (logiquement) fini par marquer. Sur un sublime enchaînement de leur maître à jouer. Trouvé dos au but dans la surface, Blas a laissé Lopes sur place avec un double contrôle poitrine suivi d’une fantastique reprise en pivot. 1-0, 57e. Rideau. Avec un Cherki trop brouillon, l’OL a même continué à souffrir, malgré les nombreux changements opérés par Blanc. Les supporters lyonnais ont dû attendre les dernières minutes pour voir leur équipe véritablement pousser. Mais Barcola a buté sur Lafont (86e) et la défense nantaise a tenu bon. Jusqu'au bout.