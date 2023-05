Nantes-Toulouse: un attaché parlementaire tabassé par des hooligans néonazis avant la finale de la Coupe de France

Selon les informations du Parisien et de Street Press, un assistant parlementaire d'Aurélie Trouvé, députée LFI, a été agressé avant la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse par des hooligans néonazis.

L'avant-match de la finale de la Coupe de France, opposant Nantes et Toulouse le 29 avril dernier, a été le théâtre de l'agression de Theo C., un attaché parlementaire de la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé. Comme le rapporte Le Parisien, l'homme a été roué de coups sur tout le corps par des hooligans d'extrême droite dans les transports en commun vers 17 heures, au niveau de la Gare du Nord. Ces derniers n'auraient pas supporté que l'assistant les filme en train de frapper des vendeurs à la sauvette, tout en criant "La France aux Français".

Dans ce groupe, se trouverait un dénommé César A., un membre d'un groupe de hooligans parisiens, selon Street Press, qui a pu contacté Theo C. après son agression. "J’ai peur. Les personnes qui m’ont attaquées sont dangereuses", a-t-il expliqué, se souvenant du groupe violentant "plusieurs passants d'origine maghrébine, sri-lankaise ou africaine".

Les hooligans qui seraient responsables de l'agression de Theo C. avant la finale de la Coupe de France de football. © Iconsport

Cinq jours d'ITT et une enquête ouverte

Transporté à l'hôpital Lariboisière, Theo C. souffre d'une "plaie au cuir chevelu agrafée, un œdème des os propres du nez sans fracture visible sur la radio, un hématome maxillaire droit et péri-orbitaire bilatéral, ainsi qu’une lésion non suturée à la lèvre supérieure et à la langue." Selon un rapport médical dont Street Press a eu connaissance, l'attaché parlementaire a reçu cinq jours d'ITT et a décidé de porter plainte.

Une enquête a été ouverte et confiée à la Sûreté régionale des transports (SRT), alors que trois autres blessés dans la même agression auraient également été transportés à l'hôpital. La victime aurait reconnu trois agresseurs, dont deux ont été photographiés lors de la finale de samedi soir. Toujours selon Street Press, les membres du Kop of Boulogne et ceux de la Camside Tolosa seraient très proches.