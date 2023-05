"On n'a aucun doute": le directeur général de Toulouse assure lui aussi que le TFC jouera la Ligue Europa

Même si Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, possède le même propriétaire que l'AC Milan, son directeur général a assuré ce mardi soir sur RMC qu'il disputera bien la Ligue Europa la saison prochaine.

"Il n'y pas de problème." Invité de l'antenne de RMC ce mardi avant TFC-Lens, le directeur général de Toulouse Olivier Jaubert a assuré que son club jouera la Ligue Europa la saison prochaine, droit que se sont octroyés les Violets en ayant remporté la Coupe de France samedi face à Nantes.

Mais le règlement de l'UEFA empêche deux clubs ayant le même propriétaire de participer ensemble aux Coupes d'Europe. Et le Téfécé partage son actionnaire majoritaire avec l'AC Milan, lui-même bien parti pour se qualifier en Ligue des champions.

"On s'organise pour le tirage au sort"

Pour autant, le dirigeant de Toulouse assure qu'il n'y aura aucun problème. "Tous les gens concernés au sein du club ont pris ce dossier en main depuis longtemps, s'agace-t-il. Est-ce que vous croyez qu'on a attendu les journalistes pour travailler? Certainement pas. On a pris des engagements et Damien Comolli a assuré samedi soir en zone mixte qu'on jouerait la Ligue Europa l'année prochaine. Nous, on n'a aucun doute. On est déjà en train de s'organiser pour le tirage au sort à Monaco."

A savoir comment serait réglée exactement la chose avec l'instance du football européen, Olivier Jaubert se veut évasif: "On connaît le règlement, on le suit, on a envoyé tous les documents nécessaires à la FFF pour avoir notre licence UEFA. Ils vont les communiquer à l'UEFA et si elle a des questions, on y répondra. A aucun moment il n'y a de problème."

"On a déjà tout prévu"

A l'issue de la victoire en Coupe de France samedi soir, le président du club Damien Comolli avait déjà assuré en zone mixte que le Téfécé jouerait la C3 la saison prochaine. Il s'y était même "engagé personnellement": "On a fourni tous les documents et dans toutes les discussions qu'on a eu avec la fédé, que ça soit sur un plan capitalistique, financier, au niveau des infrastructures, des diplômes d'entraineurs, de centre de formation, je m'engage personnellement sur le fait qu'on jouera en Europe la saison prochaine."

"Si je vous dis qu'on a déjà tout préparé pour l'Europe vous allez me prendre pour un fou ? On a regardé combien ça allait nous rapporter, pas grand chose en fait, mais il vaut mieux ça qu'un coup de pied aux fesses. On a regardé combien de joueurs supplémentaires on doit prendre, les postes à renforcer, en regardant la data, les probabilités de blessures en jouant jeudi et dimanche selon les postes... Si on regarde au nombre de matchs, on tombe à 42 matchs environ, soit pas beaucoup plus que ce qu'on a joué cette année. Mais on a déjà tout prévu."