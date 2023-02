OL: après ses critiques, Aulas tend la main à Juninho pour des "retrouvailles"

Jean-Michel Aulas a profité de la présentation des recrues hivernales de l'Olympique Lyonnais pour tendre la main à Juninho. Le président du club rhodanien a assuré ce vendredi n'avoir aucun problème avec son ancien joueur et directeur sportif brésilien.

L’OL cherche tant bien que mal à sortir d’une crise sportive cette saison. Entre les performances décevantes de certains joueurs et la grogne des supporters, le club rhodanien espère rapidement passer à autre chose et entamer un nouveau cycle. Après avoir tenté un pari en nommant Juninho comme directeur sportif, Jean-Michel Aulas a tourné la page. Et si sans jamais le citer, le président lyonnais et Bruno Cheyrou - le responsable du recrutement - ont fait du Brésilien l’un des responsables de la situation actuelle, il n’y a pas de problème personnel avec lui.

"Moi aussi Juninho est mon idole en tant que joueur. Et il y en a eu d’autres. Par contre j’ai été ébloui comme le sont peut-être encore les supporters parce qu’il a fait sur le terrain, a lancé le président Aulas ce vendredi face à la presse. Et au lieu de confier un équipement de footballeur hors-norme, je lui ai confié un équipement de type costume cravate de directeur sportif. Force est de constater que l’on n’a pas réussi ensemble. Mais je me mets autant en cause que lui parce que je l’ai choisi."

"Quand je revois les matchs de l’époque je suis aussi ébloui"

Soucieux de réaffirmer sa sympathie pour l’ancien milieu de légende des Gones, Jean-Michel Aulas a ensuite adressé un joli message à Juninho: il est le bienvenu à Lyon.

"Quand c’est son anniversaire je lui souhaite, quand je revois les matchs de l’époque je suis aussi ébloui, a encore estimé le président rhodanien en marge de la présentation des recrues du mercato hivernal. Mais cet éblouissement m’a peut-être fait faire des bêtises."

Et quand on lui demande s’il veut faire la paix avec le Brésilien, Jean-Michel Aulas de marteler: "C’est là qu’il y a un abîme entre la réalité des faits et la perception des gens. Juninho je lui ai souhaité un joyeux Noël, une bonne fête pour lui et sa famille. Il est le bienvenu, qu’il vienne."

Aulas veut renouer "une confiance totale" avec Juninho

Pas tendre avec le passage de Juninho comme directeur sportif de l'OL, Jean-Michel Aulas a rappelé qu'il appréciait toujours autant le joueur. Surtout, après quelques semaines ou mois fraîches entre eux, le président lyonnais veut renouer le contact avec celui qu'il avait été cherché au Brésil en 2001.



"On peut déjeuner ensemble. Même à RMC, si RMC veut être le parrain des retrouvailles, a assuré Jean-Michel Aulas. Il n’y aucun problème. On n’enlèvera jamais à Juni' ce qu’il a été, un très grand joueur. Vincent Ponsot sait dans quelles conditions nous sommes allés le rechercher. J’ai vécu des expériences avec Juni', et il s’en souviendra, quand il a fallu aller le chercher au Brésil parce qu’il était le premier joueur à avoir rompu son contrat à temps (à durée déterminée, ndlr) en étant passé par les tribunaux. A l’époque il a fallu que je l’embauche alors qu’il était dans une situation juridique qui était incroyable au niveau du Brésil. Cela crée des liens. Et c’est pour cela que la confiance était totale. Et si demain elle peut à nouveau être totale, elle sera totale."

Et de conclure sur ses récents échanges avec le Brésilien: "Non je ne l’ai pas eu (récemment au téléphone). Mais il ne répond pas à mes… enfin, je n’ai pas ressayé dernièrement. Mais s’il y a une forte volonté de pouvoir le contacter, on le fera évidemment avec plaisir."